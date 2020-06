WandaVision : un X-Men au casting ?

Disney et Marvel n'ont pas encore dévoilé leurs plans pour l'arrivée des X-Men dans le Marvel Cinematic Universe. La série "WandaVision" pourrait nous donner des premiers indices. En effet, l'interprète d'un des mutants dans les films de la Fox serait au casting.

Le rachat des actifs de la Fox par Disney a suscité un petit quelque chose chez tous les fans du MCU. Tout le monde sait ce que cela veut dire pour le futur de l'univers étendu : les Quatre Fantastiques et les X-Men sont au bercail. Ceci étant dit, rien n'a été communiqué sur les intentions du studio par rapport à eux. Mais on pourrait commencer à découvrir des premiers éléments en ce qui concerne les X-Men avec la série WandaVision. Le site Murphy’s Multiverse annonce qu'Evan Peters aurait signé pour détenir un rôle important dans le programme prévu sur Disney+. Si aucun détail sur la teneur de son rôle n'est donné, on n'oublie pas qu'il a été Quicksilver dans les films X-Men de la Fox. Un personnage qui a pour particularité d'être... Le frère de Wanda ! Il faut un rien de temps pour s'imaginer que les mutants chapeautés par le Professeur Xavier vont commencer à s'immiscer dans le MCU par l'intermédiaire de Quicksilver.

Une seconde version de Quicksilver ?

Mais le soucis concernant Quicksilver est que Aaron Taylor-Johnson a déjà campé le frère de Wanda dans le MCU. Comment justifier qu'un autre acteur prenne le rôle ? La notion de multiverse s'impose comme la solution à ce problème. Si ce report du site américain se révèle vrai, c'est le signe que Disney veut reprendre une partie de l'univers déployé chez la Fox pour son MCU. Le retour de Quicksilver ouvrirait la porte pour que d'autres héros, avec leur incarnation récente, soient conviés à la fête. La série WandaVision deviendrait une pièce importante du MCU, si on y ajoute son futur lien avec le prochain film Doctor Strange - le personnage pourrait apparaître dans la série.

On attendra confirmation avant de continuer à établir des théories. Aucune information officielle ne déclare Evan Peters au casting de la série. Il en sera peut-être de même jusqu'à la diffusion sur Disney+ qui devrait arriver en décembre prochain. À moins que la crise du COVID-19 provoque du retard mais, là aussi, rien d'officiel n'est sorti à ce niveau.