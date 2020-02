WandaVision : une date de sortie pour la série Marvel

Vous avez aimé ? Partagez :

Deux séries du Marvel Cinematic Universe (MCU) arrivent cette année sur Disney+. Initialement attendue pour 2021 sur le petit écran, « WandaVision » arrivera finalement avec de l’avance. On sait désormais quand nous pourrons découvrir la suite des aventures du couple formé par Elizabeth Olsen et Paul Bettany.

2020 marque le début de l’ouverture de la phase 4 du MCU avec une nouveauté impossible à négliger : l’apparition des séries. Le service Disney+ a été lancé l’année dernière mais un nombre très restreint de pays y a accès pour le moment. Le déploiement ailleurs sur le globe interviendra dans les prochains mois (le 24 mars 2020 en France). À l’inverse de The Mandalorian qui a été diffusée dès le lancement, les séries Marvel arriveront normalement quand une majeure partie du marché sera dans la capacité de se munir d’un abonnement. Pour cette année, deux shows sont sur les tablettes. Le premier, Falcon and the Winter Soldier, suivra les personnages éponymes après la disparition de Captain America. Le second, WandaVision, mettra en scène Scarlet Witch et Vision, dans une sorte de sitcom à la sauce Marvel. À choisir, on a bien plus hâte de voir ça que les aventures d’Anthony Mackie et Sebastian Stan. Parce que la promesse est plus alléchante !

Les premières images montrées dans le teaser du Super Bowl ont achevé de nous intriguer. Et si un grand mystère perdure sur l’articulation du scénario dans le cadre du MCU (on sait déjà que la série sera connectée à Doctor Strange in the Multiverse of Madness), il faudra visiblement attendre encore un petit moment avant d’en savoir plus. Aucune date de diffusion n’avait jamais été donnée mais les prévisions annonçaient que la série pouvait débuter en 2021, afin d’amorcer l’arrivée de la seconde aventure de Doctor Strange. Elle arrivera, en réalité, plus tôt ! Disney a prévenu tout le monde que nous y auront droit cette année, sans en dire plus. Le teaser, non plus, ne dévoilait pas une date – pour aucune des séries.

Rendez-vous en décembre pour WandaVision

Bob Iger, boss de Disney, vient de se charger de le faire et nous prévient que WandaVision sera disponible en décembre prochain. Sans pour autant communiquer le jour précis. Comme avec The Mandalorian, Disney veut s’assurer une présence pour la fin d’année. En sachant que la plateforme ne fait pas comme Netflix à délivrer tout d’un coup, le rythme d’un épisode par semaine fera que cette histoire s’achèvera durant le premier trimestre 2021, ce qui prépare convenablement l’arrivée de Doctor Strange in the Multiverse of Madness le 5 mai 2021. Tout ce temps qui nous sépare de la diffusion permettra d’en voir plus au travers de la promotion et de découvrir Falcon and the Winter Soldier en août prochain.