Marvel : le boss de Disney confirme deux nouvelles séries

Vous trouviez le Marvel Cinematic Universe tentaculaire au cinéma ? Alors vous n’êtes sans doute pas prêts pour ce qui va arriver sur Disney+. En plus des programmes déjà annoncés officiellement, le président de Disney vient de confirmer qu’ils avaient des choses supplémentaires sur le feu.

Disney et Marvel ont quand même fait un truc titanesque avec le MCU. En laissant de côté toutes les considérations critiques pour regarder uniquement ça de l’extérieur, ils ont inventé une machine qui ne cesse de croitre, avec des ramifications de plus en plus profondes et complexes. C’est du jamais vu au cinéma ! Commercialement, le coup est royal avec, en plus, d’inépuisables ressources tirées des comics. On en a déjà beaucoup vu dans les salles mais l’arrivée de Disney+ ne va pas arranger ceux qui sont allergiques à ces films. Car le studio compte bien se servir de la plateforme pour prolonger des arcs narratifs existants ou introduire des nouveaux personnages. Le renouvellement s’annonce dingue et intense à suivre. Les opérations vont commencer en 2020 avec les diffusions de Falcon and the Winter Soldier et WandaVision, puis ce sera au tour de Loki en 2021. Ces trois séries ont été teasées lors du dernier Super Bowl avec des premières images.

Sept séries Marvel supplémentaires sur le feu

À la suite de ça, Bob Iger, le boss de Disney, vient d’annoncer qu’ils travaillaient sur sept autres séries, à des niveaux différents. Certaines sont en développement et, d’autres, en pré-production. On repense immédiatement à un récent rapport qui indiquait que deux nouvelles séries inconnues étaient en préparation, en plus de celles annoncées à savoir She-Hulk, Ms. Marvel, Moon Knight, What If…? et Hawkeye. Comme toujours avec Marvel, il faut savoir que ce qui est public n’est qu’une partie du plan. Le MCU ne pouvant ralentir sa marche en avant, le studio doit toujours avoir une vision sur le très long terme. Ce n’est pas parce que, nous, nous n’en savons pas plus, que rien n’est dans les tuyaux.

Maintenant qu’on a dit ça, on doit se demander de quoi il sera question ! Si on se réfère au précédent rapport, l’une de ces séries sera sur un acteur déjà connu dans le MCU. Les candidats étant très nombreux, on vous laisse ouvrir les paris dans votre coin. Quant à la seconde, elle pourrait reprendre l’arc Secret Invasion avec une invasion de Skrulls sur Terre. Rien n’étant confirmé, on ne s’avancera pas à dire que ces rumeurs sont exactes.