WandaVision : une vidéo compare les événements avec Avengers Endgame

L'épisode 4 de la série « WandaVision » réserve de nombreuses surprises aux spectateurs. Ce dernier chapitre en date s'ouvre notamment sur une scène d'introduction impactant et mémorable, qui se connecte à « Avengers : Endgame ». Un fan a même mis en relation la séquence du show de Jac Schaeffer et celle qui fait le lien avec le film des frères Russo. ATTENTION CET ARTICLE CONTIENT DES SPOILERS !

WandaVision : enfin des réponses

L'épisode 4 de WandaVision débute sur une scène d'ouverture assez impressionnante. Jac Schaeffer décide de mettre en avant Monica Rambeau, interprétée par Teyonah Parris. Déjà présente dans les épisodes précédents de la série, Monica Rambeau est une agent du S.W.O.R.D en mission de surveillance dans Westview, la ville fictive vraisemblablement créée par Wanda. Jusqu'à présent, l'auditoire ne savait pas grand chose de cette héroïne, si ce n'est qu'elle est la fille de Maria Rambeau (Lashana Lynch), et qu'elle apparaît dans Captain Marvel sous les traits de la jeune Akira Akbar.

Monica Rambeau (Teyonah Parris) - WandaVision ©Marvel Studios

Ce quatrième chapitre permet de développer son histoire, et de raconter comment elle s'est retrouvée sur cette affaire complexe. Les spectateurs apprennent également que Monica Rambeau est morte lors du snap de Thanos dans Avengers : Infinity War. Comme la moitié de l'univers, elle est partie en fumée à cause du génocide galactique du Titan Fou. WandaVision raconte comment elle est revenue à la vie lorsque Hulk utilise le gant de l'infinité dans Avengers : Endgame.

Une vidéo qui explique la situation

Les fans du Marvel Cinematic Universe ont compris instantanément les tenants et les aboutissements de cette scène d'ouverture de WandaVision. Pour les autres, il faut quelques explications. Quand Monica revient dans la réalité, elle réapparaît exactement à l'endroit où elle avait trouvé la mort cinq ans plus tôt. De son côté, elle n'a aucune idée de ce qu'il se passe et pense s'être assoupie une vingtaine de minutes. À son réveil, sa mère est morte, et elle découvre la panique totale qui règne à l’hôpital.

L'utilisateur Twitter @GuggaLeunnam a partagé une vidéo de quelques minutes qui met en relation WandaVision et Avengers : Endgame en temps réel. Il compare les deux productions, ce qui permet d'avoir un autre angle de vue sur ce qui se passe après le snap de Hulk dans le film des frères Russo. Ce dernier utilise le gant pour ramener la moitié de l'univers à la vie. Une séquence qui porte le nom de The Blip :

Une vidéo intéressante qui montre bien l'impact du snap de Hulk dans l'univers. Une remise à niveau qui n'est pas sans conséquence et est presque aussi destructrice que la première tragédie. Si dans Avengers : Endgame, les frères Russo mettent en avant le positif de cette action, avec notamment le coup de téléphone de l'épouse d'Œil de Faucon, WandaVision montre l'envers du décor, et la panique irrationnelle qu'un tel sauvetage entraîne irrémédiablement.