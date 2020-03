Watchmen : Damon Lindelof n'a pas d'idée pour la saison 2

L'année dernière, Damon Lindelof et HBO ont présenté une nouvelle version du comics d'Alan Moore. Le showrunner a dérivé les cultes Watchmen, dans une série de neuf épisodes, tous géniaux. Une proposition super-héroïque qui a largement séduit les amateurs du genre. Pourtant, peu à peu, personne n'est venu confirmer la mise en chantier d'une deuxième saison. Ce qui a commencé à inquiéter les fans. Puis HBO a déclaré que Watchmen ne devrait pas avoir de suite. Propos corroborés aujourd'hui par Damon Lindelof lui-même.

Lors d'une récente interview avec Collider, Damon Lindelof, s'est encore éloigné un peu plus d'une possible saison 2 de Watchmen. Bien qu'il souhaiterait potentiellement le faire, il ne pense pas qu'une deuxième saison verra le jour :

J'aimerais avoir des idées pour une saison 2, et j'aimerais vraiment que la série ait une saison 2. Mais nous avons tout mis dans la saison 1. Toutes les bonnes idées que nous avons eues, nous les avons mises dans la saison 1, plutôt que d'en garder pour plus tard. Et je ne pense pas qu'une deuxième saison devrait exister pour la seule raison que les gens ont adoré la première.