Ways and Means : Patrick Dempsey dans une série politique

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Patrick Dempsey, l’ex-chirurgien star de Grey’s Anatomy, a décroché le rôle principal d’une nouvelle série politique commandée par CBS qui s’enfonce dans les limbes du système politique américain…

Parler de Patrick Dempsey, éternel Docteur Mamour/McDreamy dans le célèbre programme médical de Shonda Rimes, c’est aussi se remémorer sa fin tragique et controversée dans le show. Mais l’acteur, loin de s’avouer vaincu, continue de faire parler de lui : après quelques rôles au cinéma (on pense notamment à Bridget Jones Baby), l’acteur de 54 ans a campé Harry Quebert dans l’adaptation télévisée du roman éponyme de Joel Dicker.

Il faut (encore) sauver les Etats-Unis

Et la chance semble de nouveau sourire à Dempsey, puisqu’il a décroché le premier rôle d’une nouvelle série, Ways & Means. Ce terme juridique se trouve être une périphrase qui désigne les voies et moyens permettant de générer les revenus de l’État.

Dans ce drame antérieurement nommé The Whip, il joue un élu du Congrès souffrant d’une crise de conscience : le héros, aidé d’une membre du parti opposé, va tenter de détruire le système politique qu’il a pourtant contribué à créer. Une ironie forte pour une énième série politique qui laisse entrevoir un show prometteur ?

Ed Redlich (Unforgettable, FBI portés disparus), auteur et producteur, s’est associé à Mike Murphy, un consultant politique renommé, pour écrire le scénario de la série. A noter que Patrick Dempsey, non content de tenir le premier rôle, est aussi producteur du programme, une pratique de plus en plus courante chez les acteurs (Woody Harrelson et Matthew McConaughey ont fait de même pour les différentes saisons de True Detective).

Des projets alléchants

Si on compte Ways & Means, CBS a donc en tout et pour tout commandé quatre drames pour la saison 2020-2021. Des projets qui font envie : entre autres, un programme centré sur le personnage de Clarice Starling (jouée initialement par l’inoubliable Jodie Foster dans Le Silence des Agneaux) et une adaptation du film Equalizer portée par Queen Latifah.

On ne sait pas pour vous, mais notre curiosité est piquée. On espère donc que ses séries verront bel et bien le jour sur nos écrans…