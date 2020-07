We Are Who We Are : bande-annonce de la série de Luca Guadagnino

Le prochain projet de Luca Guadagnino se dévoile. HBO, qui la distribuera en collaboration avec Sky Altantic, vient de mettre en ligne la bande-annonce de "We Are Who We Are". Le premier épisode de ce qui sera une mini-série est attendu pour le 14 septembre prochain sur la chaîne.

L’intrigue de We Are Who We Are

We Are Who We Are racontera l’histoire de l’amitié entre Fraser et Caitlin, deux adolescents américains vivant sur une base américaine en Italie, près de Venise. Centré plus précisément sur l’été des deux adolescents de quatorze ans, on y suivra les problèmes de cœur de Fraser, qui pense beaucoup aux garçons qu’il a laissés derrière lui à New York cet été-là, tandis que Caitlin prend part à de nombreuses fêtes…

Luca Guadagnino assurera les multiples rôles de showrunner, réalisateur, scénariste et producteur exécutif de We Are Who We Are. Jack Dylan Grazer, qui jouait Eddie dans Ça, incarnera Fraser, tandis que Jordan Kristine Seamon prêtera ses traits à Caitlin pour son premier rôle. On pourra y voir Chloë Sevigny, Kid Cudi, Alice Braga et Spence Moore II. La série introduira aussi de nombreux acteurs en plus de Jordan Kristine Seamon. Faith Alabi, Francesca Scorsese, Ben Taylor, Corey Knight, Tom Mercier et Sebastiano Pigazzi feront ainsi leur début dans We Are Who We Are.

Jack Dylan Grazer (Fraser) et Jordan Kristine Seamon (Caitlin)

Des thèmes déjà abordés dans Call Me By Your

Comme le tease la bande-annonce, Luca Guadagnino continuera son exploration des relations amoureuses adolescentes avec We Are Who We Are. On devrait retrouver dans la série les thèmes évoqués dans le film phare du réalisateur italien, Call Me By Your Name. On y suivra les difficultés des adolescents à trouver leur propre identité alors qu’ils grandissent pour devenir de jeunes adultes. La série s’intéressera aussi de près à l’amitié. Comme le montre les premières images, Fraser et Caitlin verront leur amitié être testée lorsque le propre père de Caitlin lui interdit de voir son ami.

La relation des deux adolescents avec leurs parents devrait donc aussi être au centre de la mini-série, puisque les problèmes entre Fraser et sa mère jouée par Chloë Sevigny sont aussi évoqués dans la bande-annonce. Au même titre que les thèmes évoqués seront les mêmes, on devrait retrouver des similitudes entre la relation entre Caitlin et Fraser et celle entre Elio et Oliver, joués par Timothée Chalamet et Armie Hammer, dans Call Me By Your Name.

We Are Who We Are sera composée de 8 épisodes, dont la durée n’a pas encore été communiquée.