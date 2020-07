We Are Who We Are : un teaser pour la série du réalisateur de Call Me by Your Name - CinéSéries

La bande-annonce de "We Are Who We Are" a été dévoilée. Il s'agit d'une nouvelle série de HBO par Luca Guadagnino, le réalisateur de "Call Me by Your Name". La série sera diffusée en septembre sur HBO et OCS pour la France.

C'est quoi We Are Who We Are, la série de Luca Guadagnino ?

Réalisé par Luca Guadagnino (Call Me by Your Name), We Are Who We Are est une série limité de 8 épisodes disponible sur HBO en septembre. Voici le synopsis de la série :

Une histoire sur deux adolescents américains qui vivent sur une base militaire en Italie. La série s’intéresse aux thèmes de l’amitié, des premiers amours et de l'identité. L'histoire plonge aussi les spectateurs dans toute l’euphorie et l’angoisse que représente l’adolescence. C’est une histoire qui aurait pu arriver n’importe où dans le monde, mais dans ce cas, cette histoire prend place dans une petite partie d’Amérique en Italie.

Au casting de We Are Who We Are, on retrouve Jack Dylan Grazer (Ça) et Jordan Kristine Seamón dans les rôles principaux. HBO a aussi dévoilé dans la foulée un premier teaser, que vous pouvez regarder ci-dessus.

Jack Dylan Grazer joue Fraser, un adolescent “timide et introverti de 14 ans qui déménage de New York à Veneto sur une base militaire". Il est accompagné de ses deux mères, Sarah (Chloë Sevigny) et Maggie (Alice Braga), toutes les deux faisant partie de l’armée américaine. Jordan Kristine Seamón, dans son premier rôle de grande envergure, interprète Caitlin, une jeune fille d’apparence audacieuse et confiante qui vit déjà depuis plusieurs années sur la base et qui parle couramment italien. Caitlin entretient une bonne relation avec son père, Richard (joué par le musicien Kid Cudi). Pourtant, elle a du mal à faire de même avec sa mère, Jenny (Faith Alabi).

Un teaser en toute tranquillité pour We Are Who We Are

Le teaser montre une courte scène filmée en une prise. Sur la plage, des ados courent dans l’eau alors que nos deux personnages principaux les observent, assis côte à côte sur un rocher. Un teaser qui n’en dit pas beaucoup sur l’intrigue mais qui arrive néanmoins à donner une certaine ambiance calme et estivale. Call Me by Your Name a été acclamée pour sa réalisation et son scénario. We Are Who We Are est très attendue, reste à voir si la série relèvera le défi et sera une bonne surprise à la rentrée prochaine.

Après Call Me by Your Name en 2018 et Suspiria la même année, Luca Guadagnino fait ses premiers pas au petit écran. Une nouvelle qui promet de belles surprises au regard de ses précédents films.

We Are Who We Are sera disponible sur HBO, et sur OCS pour la France.