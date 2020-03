Westworld : George RR Martin voulait un crossover avec Game of Thrones

Après le second épisode de la nouvelle saison de "Westworld", découvrez les confidences de son showrunner Jonathan Nolan. Selon ce dernier, George RR Martin voulait depuis longtemps qu'un crossover avec "Game of Thrones" survienne : focus sur un pari réussi !

Quand les grandes séries se rencontrent, gare aux étincelles... Westworld et Game of Thrones, deux des shows les plus qualitatifs et populaires d'HBO, se sont croisés au sein du programme de Jonathan Nolan. Une joie pour George RR Martin, qui rêvait qu'une telle rencontre ait lieu depuis longtemps.

Fan de la première heure

Si l'on en croit Nolan, Martin apprécie beaucoup la série et leur avait déjà pitché des idées pour un éventuel crossover. Et pour cause : dans le long-métrage Westworld paru dans les années 1970, Delos comprend un monde médiéval. Une telle atmosphère aurait été plus que propice à une rencontre avec l'univers de GOT !

Le créateur de Westworld explique que le père de Game of Thrones, à la base auteur pour la télévision, a l'habitude d'assister à la rencontre entre deux programmes. Plus encore, Martin connaît l'engouement que cela peut générer. Il était donc tout à fait normal que ce dernier insiste : d'autant qu'il a eu gain de cause.

Rencontre explosive

Pour ceux qui n'ont pas commencé la nouvelle saison, on vous conseille d'arrêter de lire maintenant afin d'éviter tout spoil.

Georges RR Martin a finalement obtenu ce qu'il voulait : ainsi, dans l'épisode 2 de la saison 3 de Westworld, David Benioff et DB Weiss apparaissent le temps d'un amusant caméo. Les ex-showrunners de Game of Thrones campent deux techniciens de Delos. Leurs personnages réfléchissent à la meilleure manière d'amener un dragon au Costa-Rica ! Un clin d’œil amusant que les fans devraient apprécier, même si beaucoup en veulent aux créateurs de la série d'heroic-fantasy pour sa fin quelque peu bâclée. Découvrez ci-dessous le commentaire de Nolan suite à cette apparition.

On ne pouvait pas résister. Et puis, ont vraiment joué le jeu !

Plus encore, le fameux dragon qui apparaît dans l'épisode ne vous est pas inconnu. Il s'agit de Drogon, l'un des "fils" de Daenerys. La société Pixomundo, créatrice d'effets spéciaux en tous genres, a ainsi accepté de prêter la créature !

Alors, convaincus par cette rencontre ? Dans l'attente d'un crossover plus important, la saison 3 de Westworld continue avec un nouvel épisode le 29 Mars sur OCS !