Westworld S3 : Caleb fait un bad trip dans le trailer de l'épisode 5

Après les révélations vues dans l'épisode 4, Dolores est enfin prête pour dynamiter le monde des hommes et donner quelques sueurs froides à Serac. Mais dans sa folle chevauchée, Caleb pourrait être un frein. Le personnage campé par Aaron Paul a l'air très perturbé dans le trailer du prochain épisode de "Westworld."

Un Paris dévasté, vu par un gamin qui sait que le monde ne sera plus le même. En l'occurence, le gamin a désormais un plan pour l'humanité, puisqu'il veut sauver ce qui peut encore l'être avant que Dolores ne réduise ses efforts à néant. Le trailer de l'épisode 5 de la saison 3 de Westworld laisse d'abord à la place à Serac (Vincent Cassel), qui continue d'essayer de stopper son adversaire. Le petit aperçu sur son passé dans l'épisode de cette semaine devrait être complété et nous pourrions en apprendre plus sur qui il est - même si le portrait semble assez clairement dessiné désormais.

Caleb va passer un sale moment

Assisté par une autre incarnation de Dolores, Caleb (Aaron Paul) avait pu quasiment mettre la main sur Liam, le riche businessman à qui ils avaient soutiré sa fortune. Lors de la fête à laquelle il était convié, un de ses amis lui avait filé une dose de Genre, une drogue apparemment puissante qui pouvait l'aider. Visiblement, elle va lui servir d'une autre manière car il va l'injecter à Caleb pour se libérer. Ce dernier risque de passer un épisode sous acide, avec des visions et une perception très différente de la réalité. Il pourrait ainsi mettre en danger Dolores si son esprit lui joue des tours. Le trailer nous permet de le voir complètement paumer, en train d'errer. On ne sait pas combien de temps vont durer les effets de la drogue mais Caleb devrait être cependant opérationnel quand tout va se gâte, car on le voit en train de riposter durant une poursuite en pleine ville.

Mais ce qu'on retiendra du trailer, c'est ce plan final. Dolores est visiblement à la recherche de quelque chose et sa découverte va la choquer. Mais de quoi s'agit-il ? Est-ce qu'elle se penche vers un personnage à terre ? Le jeu sur le flou nous permet de le croire, comme si elle était en présence de quelqu'un qui reprenait ses esprits.

Rendez-vous lundi prochain sur OCS pour découvrir cet épisode de Westworld intitulé Genre grâce à la diffusion en US+24.