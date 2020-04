Westworld S3 : l'affrontement Maeve contre Dolores s'annonce dans l'épisode 6

Plus que trois épisodes sont à découvrir dans cette nouvelle saison de "Westworld". La bande-annonce de celui de la semaine prochaine, le sixième, nous le rappelle et nous laisse entrevoir ce qu'il va se passer. Maeve va-t-elle réussir à arrêter Dolores ? La situation s'annonce complexe. ATTENTION SPOILER !

"Ce n'est pas bon pour une personne d'avoir tout le pouvoir", tels sont les mots que Maeve adresse à Dolores au début de ce teaser. Jusqu'ici, nous étions sur un affrontement à distance entre Dolores et Serac, avec quelques pions au milieu qui avaient un rôle à jouer. Mais le méchant incarné par Vincent Cassel a essayé de plaider sa cause auprès de Maeve pour qu'elle le rejoigne. Westworld avait réussi dans cette saison à mener différents arcs scénaristiques tout en évitant que tout le monde ne se rencontre. Si on avait compris que Maeve avait quelque chose à gagner si elle arrêtait Dolores, les deux femmes n'étaient pas encore réunies à l'écran. L'épisode 6 devrait se charger de rectifier ça, avec enfin le début d'un duel entre elles.

Maeve est dans une position délicate. Serac a juré de lui faire retrouver son enfant dans l'autre monde si elle l'aidait, mais Dolores risque d'avoir des arguments pour la convaincre du contraire. Toute la maestria de Westworld dans l'écriture s'illustre semaine après semaine, avec une galerie de personnages qui ne sont ni méchants ni bons, mais qui agissent avec des intérêts qui peuvent se défendre.

William fait encore des siennes dans Westworld

On pensait que William n'aurait plus rien à faire après avoir été enfermé dans l'épisode 4. Sa dernière apparition était vraiment bien vue, en le condamnant à une sorte d'enfer paré de blanc. D'après ce que ce teaser montre, il va encore s'illustrer dans la suite de Westworld mais quel va vraiment être son rôle dans ce grand engrenage ? Si nous n'avons pas la réponse, on peut imaginer une situation selon laquelle il arrivera à s'évader pour s'imposer ensuite comme un rempart aux agissements de Dolores, une sorte de manière d'exorciser ses démons. Bien qu'il soit difficilement défendable en raison de ses actes, la série pourrait le mener sur un autre chemin et entamer une sorte de rédemption. Rien n'étant jamais figé dans Westworld, le scénario risque de nous réserver encore d'autres surprises et des retournements de situation.

Rendez-vous lundi prochain sur OCS pour découvrir le sixième épisode de Westworld grâce à la diffusion en US+24.