Westworld S3 : l'important rebondissement de la scène post-générique du final

La saison 3 de "Westworld" s'est terminée avec un final à la hauteur. En guise de ponctuation, une scène post-générique a annoncé les intentions de Charlotte et offert un important rebondissement pour William. Attention, SPOILERS !

L'utilisation des scènes post-générique est courante au cinéma ou à la télévision, pour récompenser ceux qui vont au bout du bout. Ils peuvent ainsi avoir une première idée de ce qui va se jouer dans la suite. Les précédentes saisons de Westworld ont usé de ce procédé et la série remet le couvert une troisième fois en choisissant de frapper fort.

On y retrouve en effet William, qui veut exterminer les hôtes dans le monde réel. Après une séance de psychanalyse douloureuse lors de son passage à l'asile, il pense devoir mener cette mission et sauver le monde. Direction un centre de Delos pour s'introduire par la force dans l'endroit où sont confectionnés les robots. Il parvient à trouver le chemin et tombe sur Charlotte, qui est de retour après son accident qui aurait pu lui coûter la vie - quand bien même si cette notion est différente pour les gens comme elle dans Westworld.

Elle a décidé de ne pas se réparer entièrement et de garder les cicatrices, en souvenir du mal qu'on lui a fait et qui va la motiver. Avec cette peau abîmée, elle se présente plus badass que jamais. William pense qu'il va pouvoir en finir avec elle et continuer de purifier le monde. Mais il ne s'attendait pas à tomber sur une copie de lui, dans le costume de L'Homme en Noir. Charlotte veut exploiter cette figure pour mener son propre combat. C'est une trouvaille intéressante de la part de Jonathan Nolan et Lisa Joy, dans le sens où ce personnage est la Némésis de Dolores depuis le début de Westworld et que Charlotte est une copie d'elle. Si elle a pris ses aises et sa liberté, elle n'en reste pas moins calée sur le sujet, en connaissant par cœur la personnalité de William.

La fin du William humain dans Westworld

L'Homme en Noir et le vrai William se livrent à un affrontement qui va mal tourner pour la version humaine du personnage puisqu'il se fait tuer. La gorge tranchée, il ne pourra sauver son monde et, pire, son image va être utilisée par quelqu'un d'autre. C'est là, seulement, le premier élément qui annonce du lourd à venir. Car le dernier plan de cette scène se focalise sur des rangées de machines qui sont en train de créer des nouveaux hôtes. Mais lesquels ? Charlotte veut-elle se forger une armée d'Hommes en Noir ? Ou est-ce qu'on doit s'attendre à revoir des têtes connues à son service ? Si Dolores n'était finalement pas une vraie menace pour les hommes, sa version énervée dans la peau de Charlotte en sera définitivement une dans la suite de Westworld.

Après cela, l'épisode prend quelques secondes pour revenir sur le cas de Bernard, laissé endormi dans le motel. Du temps s'est écoulé puisqu'il est recouvert de poussière. Il se réveille, habité par une sorte de détermination. Il a visiblement obtenu les réponses qu'il souhaitait en mettant le casque mais il faudra attendre la saison 4 de Westworld pour en savoir plus.

