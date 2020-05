Westworld S3 : le point sur l'épisode final et ce que réserve la suite

Le huitième et dernier épisode de cette troisième saison de "Westworld" a tenu ses promesses, autant en proposant un vrai spectacle qu'un aboutissement aux problématiques actives. La série s'est également ouverte quelques portes pour la suite. On revient sur tout ce qu'il faut retenir, tout en essayant de deviner ce vers quoi on se dirige. Attention, SPOILERS !!!

Une bascule. Voilà ce qu'aura été la saison 3 de Westworld. Une bascule, d'un monde à un autre. D'un terrain de jeu virtuel, sorti de la tête de l'homme, à un terrain réel, le nôtre. Les hôtes ont évolué, pris conscience qu'ils avaient été des instruments sans libre arbitre. Mais Dolores veut changer ça en détruisant le monde des hommes afin de bâtir quelque chose de nouveau. Cette nouvelle terre sera celle des gens libres et on a compris dans l'épisode de la semaine dernière que Caleb était la clé, une anomalie qui ne se laisse pas gangrener par le système d'Incite.

Une saison 3 de transition

Il y avait évidemment dans les ambitions de Dolores quelque chose d'un peu extrême, avec une instauration du chaos provoquant des morts et des dégâts. Le final de la saison 3 de Westworld renverse cette impression, par une nouvelle révélation. Dolores ne veut pas détruire le monde, elle veut le sauver, le rendre libre en brisant les barrières qui empêchent ceux qui voudraient dessiner leur propre destin, sans la gouvernance d'une machine ni d'une société.

Des bascules, il y en aura eu beaucoup dans la saison 3 de Westworld. Dans la trajectoire des personnages, qui revoient leur feuille de route en fonction d'une compréhension mouvante des enjeux. Maeve va opérer ce changement de cap, en comprenant les réelles intentions de Dolores. Sur le point d'être désactivée, cette dernière retrouve sa nouvelle ennemie dans le Westworld, pour lui indiquer qu'elle ne veut que garder le meilleur, percevoir le bon quand d'autres pourraient ne garder que le mauvais. D'autres, comme Serac, qui s'avère être un pantin de Rehoboam.

Le monde des hommes doit toujours être remanié mais sans que cela n'ait une portée négative. Maeve le comprend et décide de se rebeller contre celui qui la tenait en laisse avec la promesse qu'elle pourrait revoir sa fille. Serac perd le contrôle du système quand Dolores est désactivée, celle-ci transférant ainsi le pouvoir à Caleb. Le personnage d'Aaron Paul est celui sur qui tout repose maintenant, avec cette particularité de choisir plutôt que de subir des prévisions. Peut-être que le monde se dirige vers sa perte, comme il a pu le découvrir dans la prédiction, mais les hommes devenus libres auront au moins eu le privilège d'être qui ils voulaient.

Quelle suite pour Westworld ?

Avec la fin de cette saison, Westworld donne le libre arbitre à tout le monde. Les hommes pensaient l'avoir dans le contexte des parcs mais cela était possible car leurs opposants, les hôtes, ne l'avaient pas. Désormais, les deux espèces l'ont. Mais cela va forcément créer quelques problèmes dans une saison 4 déjà annoncée. Westworld a décidé d'achever cette saison avec un feu d'artifice, une ambiance de monde qui sombre, où les manifestations embrasent les rues pendant que Maeve et Dolores se livrent à un nouvel affrontement. Un spectacle d'un peu plus d'une heure, qui ose embrasser sa volonté de divertissement sans dénaturer la cohérence de son propos. Et quand on arrive à la fin, on comprend que cette saison n'est qu'une transition pour briser les barrières et définir les règles d'un terrain de jeu sur lequel hommes et hôtes seront philosophiquement à armes égales.

À la vue de ce final, impossible de savoir si Dolores sera de retour dans la saison 4. Son esprit est désactivé lors d'un sacrifice essentiel à sa cause mais on sait que rien n'est irréversible dans le monde de Westworld et que n'importe qui peut revenir. C'est d'ailleurs le cas de Charlotte, qui était une copie de Dolores, mais qui a enduré un traumatisme la redéfinissant. Elle refait une apparition pour ce final, se présentant comme une copie qui a pris son indépendance pour accomplir ses propres objectifs. Si le doute peut exister pour Dolores, Charlotte sera bien au cœur de la prochaine saison, avec une armée sous son commandement, comme le montre la scène post-générique. On peut déjà s'avancer à prédire qu'elle sera la méchante mais Westworld trouve toujours le moyen de bousculer les certitudes qu'on pensait avoir.

Enfin, le mystère demeure sur la suite pour Bernard, à qui la clé de cryptage a finalement été remise. Mais nul doute que son implication sera toujours importante dans la saison 4, dont aucune date de diffusion n'a été annoncée pour le moment.

