Westworld saison 3 : Charlotte se questionne sur son existence dans l'épisode 3

Cette semaine, la narration de "Westworld" revient du côté de Dolores. Absente du précédent épisode, elle s'illustre avec Caleb et nous permet d'en savoir plus sur la nouvelle Charlotte. Cette dernière retrouve enfin de l'importance, alors qu'elle était quasiment absente depuis le début.

Westworld s'est lancé sur un autre terrain avec le premier épisode de la saison 3, en suivant Dolores dans sa quête de vengeance pour faire tomber l'Humanité. Elle croisait le chemin de Caleb, un homme perdu dans sa vie. La série partait sur de nouvelles bases avec l'introduction de ce terrain de jeu qu'est la réalité. Mais la suite nous a vite ramené du côté de l'artificiel. Tout ça pour dire que, si Westworld entreprend une certaine réinvention, il reste encore des marqueurs qui nous rappellent qu'on est bien devant la création de Jonathan Nolan et Lisa Joy.

Mais durant ces deux épisodes, un personnage très important s'était fait particulièrement discret : Charlotte. Très rapidement apparue lors du lancement de la saison, on l'avait découverte en train de bosser pour Delos, la société qui est derrière Westworld et les autres parcs. Comment est-elle arrivée ici ? Lors du final de la saison 2, Dolores s'était servie de son enveloppe charnelle pour se libérer, avant de reprendre son propre corps. Qui est donc en train de vivre dans le corps du personnage campé par Tessa Thompson ?

On apprend rapidement qu'une copie de Charlotte a été créée et qu'un esprit a été placé dedans. Mais cet esprit traverse une grosse crise existentielle dans l'épisode, se posant continuellement des questions sur lui - ce qui donne lieu à de très beaux instants. Et le pire, c'est que le téléspectateur reste complètement dans le flou avec aucune réponse franche ! Les scénaristes jouent avec nous en prenant une enveloppe charnelle qu'on connaît mais on modifiant son identité. Pour Tessa Thompson, c'est aussi un autre défi puisque son image est gardée mais elle a désormais la caractérisation d'un autre. On a hâte d'en savoir plus sur le sujet et, comme souvent, Westworld arrive à proposer une autre situation complexe. Pour couronner le tout, Charlotte (enfin, la personne à l'intérieur de son corps) semble avoir un pacte avec Enguerrand Sera (Vincent Cassel), qui lui est très intéressé par l'idée de stopper Dolores. Sauf qu'elle est derrière la création de cette Charlotte. Vous sentez le casse-tête arriver ?

Caleb rejoint Dolores

En parallèle de ces découvertes sur Charlotte, c'est Caleb qui est l'un des centres névralgiques de cet épisode de Westworld. Venu en aide à Dolores alors qu'elle était blessée, il continue d'essayer de l'aider, notamment en l'accompagnant dans l'ambulance qui doit la conduire à l'hôpital pour soigner ses blessures. En chemin, le véhicule est attaquée par des chasseurs de primes qui veulent récupérer Dolores. Caleb s'interpose mais il va s'attirer des ennuis. Retrouvé par d'autres mercenaires, il va passer par un douloureux interrogatoire, questionné pour avouer se trouve où Dolores. Dans l'incapacité de se défendre, c'est elle qui apparaît pour le sortir de cette situation tendue. Par la suite, les deux vont apprendre à plus se connaître et ce sera l'occasion pour nous d'en apprendre davantage sur son triste passé.

Si Dolores ne semblait pas avoir comme plan d'incorporer sa nouvelle connaissance dans les opérations, elle semble prête à revoir sa position une fois qu'elle a pu mieux le connaître. Caleb n'a jamais pu se faire une place dans cette société où les gens ne sont que des données, des numéros. Lorsque Dolores lui apprend que la société Incite est derrière un programme qui annihile toute notion de vie privée, la rage de Caleb va encore plus grandir. Et il voit en cet électron libre l'occasion de rendre sa vie utile. À l'issue d'une très belle scène face à la mer (accompagnée par une sublime reprise du thème de la série), tout porte à croire qu'ils vont continuer ensemble dans le reste de la saison 3 de Westworld, et ce n'est que logique car Caleb n'a pas d'atomes crochus avec les humains qui l'entourent.

Cet épisode 3 ne nous fait pas encore entrer dans le vif de l'action et continue de placer ses pions pour amorcer une grosse guerre. Avec tous les éléments donnés - et ceux qui restent dans le flou -, on peut s'attendre à ce que l'intrigue de Westworld passe rapidement à la vitesse supérieure !