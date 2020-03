Westworld saison 3 : HBO dévoile des indices sur les premiers épisodes

Vous avez aimé ? Partagez :

HBO dévoile au compte-gouttes des informations sur la tant attendue saison 3 de « Westworld », qui revient après presque deux ans d’absence. La chaîne vient de mettre en ligne des indices sur les intrigues des différents épisodes.

Après un trailer excessivement soigné et la parution de plusieurs photos des personnages principaux, c’est maintenant au tour des quatre premiers épisodes de la saison 3 de Westworld de se dévoiler. Pour chacun, un titre et une log line, soit une courte phrase qui renvoie à son contenu. Attention, le troisième volet des aventures de Dolores & co ne comportera que huit épisodes au lieu des dix habituels. On ne sait toutefois pas si ces derniers seront plus longs qu’à l’accoutumée, ce qui pourrait « compenser » cette perte.

La série s’est enorgueillie de l’arrivée d’interprètes de talent, à l’image de Vincent Cassel, Lena Waithe (Queen & Slim) et Aaron Paul (Breaking Bad). Ces derniers rejoindront le cast original : certaines rencontres devraient faire des étincelles !

Un début de saison intrigant

Le premier épisode est écrit par les créateurs du show, Lisa Joy et Jonathan Nolan, qui réalise aussi. Il s’intitule Parce Domine :

Si vous êtes coincé dans une boucle, essayez de marcher tout droit.

L’épisode 2, baptisé The Winter Line et écrit par Matthew Pitts, Lisa Joy et Richard J.Lewis (qui réalise aussi) :

Les gens construisent beaucoup de murs autour d’eux. Apportez un marteau dans votre vie.

L’épisode 3, intitulé The Absence of Field est réalisé par Amanda Marsalis d’après un scénario de Denise Thé :

Si vous n’aimez pas ce que vous voyez dans le miroir, ne blâmez pas le miroir.

Enfin, l’épisode 4, baptisé The Mother of Exiles et tourné par Paul Cameron d’après les écrits de Jordan Goldberg & Lisa Joy :

La vérité ne libère pas toujours.

Ces indices sibyllins trouveront peut-être grâce à vos yeux. Ce qui est sûr, c’est que vous obtiendrez des réponses sans tarder. Le retour de la série à succès autour de l’intelligence artificielle et la nature de la conscience approche à grand pas.

Rendez-vous le 15 mars sur OCS pour la saison 3 de Westworld. Et n’oubliez pas que « ces plaisirs violents ont des fins violentes »…