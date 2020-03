La troisième saison de "Westworld" vient de débuter avec un long épisode d'une heure qui pose des nouvelles bases. Il y a déjà assez de quoi dire sur son contenu et, de plus, une scène post-générique en rajoute une couche pour teaser la suite. Qu'en penser ? On débriefe ça ensemble !

L'ouverture de cette saison 3 de Westworld tranche avec le contenu des deux précédentes. L'intrigue s'inscrit maintenant majoritairement dans le monde réel. Un monde futuriste, que Dolores (Evan Rachel Wood) a infiltré pour prendre sa vengeance et assouvir sa soif de liberté. D'une autre part, on découvre Caleb (Aaron Paul), un ancien soldat perdu, qui ne trouve pas sa place dans la société. Ces deux-là risquent d'avoir des chose à se dire et vont sûrement s'allier pour mener une mission en commun. Mais ça, il faudra attendre la suite pour le découvrir !

La saison 3 de Westword s'offre déjà une scène post-générique

Il ne faut pas partir trop tôt lorsque cet épisode de Westworld s'achève car il en reste encore un petit bout à découvrir dans la scène post-générique. S'il n'avait été question du parc que dans des dialogues ou des allusions, on plonge dedans brièvement en toute fin. Et pas avec n'importe qui puisque c'est Maeve (Thandie Newton) qu'on retrouve. Assise sur une chaise, elle ouvre les yeux face à une fenêtre ouverte de laquelle provient du bruit de l'extérieur. Elle semble ne pas savoir où elle, ni ce qu'elle doit faire ici.

Un bruit dans une autre pièce de l'appartement l'interpelle. Avec un pistolet à la main, elle découvre qu'un homme est attaché, le visage balafré. En lui enlevant le bandeau qu'il a dans la bouche, il se met à parler en allemand. Puis, en ouvrant les volets, Maeve constate qu'elle se trouve en plein milieu d'un village envahi par les nazis. Vu sa position, il semblerait qu'elle ait envie d'en découdre avec les gars du Troisième Reich. La saison 3 de Westworld est bien partie pour continuer de suivre des héroïnes fortes de tous les côtés, pour notre plus grand plaisir.

La bande-annonce de cette saison avait déjà proposé quelques images de cette partie de la série et on peut vous dire grâce à elle que Maeve aura un lien avec le mystérieux méchant campé par Vincent Cassel. On a d'ailleurs vu dans l'épisode que Bernard (Jeffrey Wright) souhaitait rejoindre Westworld et qu'il reste encore des choses narratives à régler là-bas. L'ADN de la série perdurera avec ces mondes parallèles mais on ne sait pas si celui qu'on vient de découvrir sera le seul ou si on doit s'attendre à d'autres contrées. Impossible, aussi, de définir ce que Maeve va devoir faire dans son arc qui paraît - du moins en apparence - déconnecté de ce qu'il se passe dans le monde des hommes. La suite, la semaine prochaine.

On vous rappelle que Westworld est à suivre en France sur OCS en US+24, tous les lundis.