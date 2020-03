Westworld saison 3 : un merveilleux retour avec l'épisode 1

Nous y sommes. Le lancement de la saison 3 de "Westworld" a eu lieu le 15 mars sur HBO et le lendemain, chez nous, en US+24. La magnifique création de Jonathan Nolan et Lisa Joy part sur de nouvelles bases. Décryptage d'un premier épisode qui annonce que du bon.

Petit retour en 2018 pour se remémorer les principaux éléments du final de la saison 2 de Westworld. Le Parc n'avait plus rien d'un lieu attractif et les hôtes s'étaient soulevés. En particulier Dolores, qui aspirait à pénétrer dans le monde des humains. Ce qu'elle a réussi à faire, après un dernier tour de passe-passe. Bernard est désormais libre aussi, après avoir été tué et ramené à la vie par Dolores. Ils sont tous les deux de retour dans le premier épisode de la saison 3. Un début qui était attendu pour enfin voir comment les êtres synthétiques allaient modifier l'ordre établi par les humains sur leur terrain.

On ne tarde pas à comprendre que Dolores n'est pas là pour plaisanter. Elle s'infiltre dans la maison d'un homme qu'elle a croisé dans le parc et qui a des choses à se reprocher. Sûre d'elle, elle se plaît à le torturer pour arriver à ses fins. Le personnage campé par Evan Rachel Wood tente de s'incruster auprès des plus grands, en jouant parfois avec son charme. Tel un virus, elle agit sournoisement, pour pervertir à sa guise une société très axée sur l'informatique et les datas. Dans ce premier épisode, pas de parc à thème, mais un univers futuriste crédible, qui fait repartir la série sur d'autres bases. Elle a évidemment toujours une tonalité propre à Westworld, en particulier dans ses obsessions, mais on n'a désormais plus l'impression de prendre part à une sorte de visite dans un techno-Disneyland.

Bernard se planque et un nouveau entre dans la danse

Un premier épisode a toujours pour vocation de poser les pierres essentielles d'une intrigue. Quand il ne s'agit pas d'un pilote, il s'agit alors de prendre connaissance de la situation dans laquelle sont les anciens personnages et de se familiariser avec les arrivants. Outre Dolores, queen de ce premier segment, on suit Bernard (Jeffrey Wright) dans sa nouvelle vie. Planqué dans une usine miteuse, il veut rejoindre Westworld pour avoir des réponses à certaines de ses questions. La fin de l'épisode le suit en train de trouver un passeur qui l'aidera à atteindre son but. C'est certainement en passant par lui qu'on va se reconnecter aux mondes artificiels. Mais seul l'avenir nous le dira...

Trois grands axes narratifs animent ces retrouvailles. Celui de Dolores, celui de Bernard et celui de Caleb. Un nouveau campé par l'excellent Aaron Paul qui touche par sa tristesse sous-jacente. La société dans laquelle il erre ne privilégie plus le contact entre les hommes et chaque personne est une donnée, un numéro. On le ressent dans une bouleversante scène où il apprend qu'il n'est pas retenu pour un emploi. Sauf que ce n'est pas un humain à l'autre bout du fil, mais un robot. Tout le reste de l'épisode insiste sur son malaise, provoqué par son passé douloureux et un monde qui ne lui offre pas l'attention qu'il pense mériter.

Le prolongement par rapport aux deux précédentes saisons est saisissant de cohérence. Les êtres faits de chair et de sang n'avaient pas une forte portée émotionnelle jusqu'ici. La série puisait ses émotions dans la révolte et la prise de conscience des hôtes, parfois plus humains que les vrais humains. Westworld ramène de la sensibilité dans son élan et on sent que le personnage de Caleb va être déterminant. De plus, quel plaisir c'est, pour les fans de Breaking Bad que nous sommes, de revoir Aaron Paul avec un rôle à la hauteur de son talent.

Surprenant dans sa façon de tout remettre sur la tables (les thématiques, les enjeux, les personnages) en réinventant Westworld, ce premier épisode permet de nourrir de gros espoirs pour la suite, qui sera à découvrir sur OCS en US+24.