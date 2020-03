Westworld saison 3 : une vieille connaissance de retour dans le trailer de l'épisode 4

HBO a dévoilé la bande-annonce de l'épisode 4 de la saison 3 de Westworld et nous promet le retour d'un personnage phare de la série. ATTENTION ! CET ARTICLE CONTIENT DES SPOILERS !

Chaque début de semaine, c'est la même rengaine. Alors que le nouvel épisode de la saison 3 de Westworld arrive chez nous, la bande-annonce du prochain lui emboîte le pas pour nous teaser la suite. La série continue sur sa lancée avec une narration qui garde de la complexité et les principaux ingrédients, mais qui par ailleurs se permet de se projeter dans la réalité avec une Dolores prête à faire sa révolution. Elle ne sera pas seule, maintenant que Caleb vient de la rejoindre.

William revient dans Westworld

On se souvient - le début de l'épisode 3 le rappelle - qu'elle avait quitté Westworld avec plusieurs esprits dans son sac. L'un d'eux est d'ailleurs dans le corps de Charlotte. Mais de qui peut-il s'agir ? Pas de réponse dans l'immédiat - même si quelques hypothèses pullulent sur le net - et cette bande-annonce ne s'occupe pas de ce point. C'est une autre vieille connaissance de Westworld, sur le retour, qui se signale. William (Ed Harris), aussi connu comme L'Homme en Noir, revient dans le game. Visiblement, lui aussi semble avoir quelques petits problèmes de mémoire mais il s'évertue à dire qu'il sait qui il est. Un discours de façade pour cacher son incompréhension ou est-ce que le vrai William est de retour ? On a vu avec Charlotte, et plus généralement dans Westworld, que les apparences pouvaient être trompeuses et qu'un corps n'est pas forcément le reflet de la personnalité qui se cache dedans.

Maeve, présente très rapidement dans la bande-annonce, devrait débarquer dans le monde réel pour essayer de retrouver Dolores. Elle avait été approchée par Enguerrand Sera dans l'épisode 2 afin qu'elle l'aide à combattre une menace très insistante. Si leur rencontre s'était soldée par une note négative, le méchant incarné par Vincent Cassel avait promis qu'ils allaient se revoir dans la suite de Westworld. Cet épisode était construit sans que Dolores ne fasse son apparition. Est-ce qu'il en sera aussi de même dans le 4 ? Une question qui n'obtient pas de réponse dans cet aperçu.

Rendez-vous lundi prochain en US+24, sur OCS, pour découvrir cet épisode de Westworld titré The Mother of Exiles.