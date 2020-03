A partir du 26 mars, le public français va pouvoir découvrir une nouvelle série atypique sur M6 : Why Women Kill, sur le parcours de femmes dont la vie bascule après une trahison qui amène à un meurtre.

Avec Why Women Kill, Marc Cherry fait son grand retour sur M6. Et oui, il y a huit ans la chaîne diffusait le dernier épisode de Desperate Housewives (diffusée sur Canal+ en première fenêtre). Une série culte qui a forcément marqué les téléspectateurs. En sera-t-il autant avec Why Women Kill ?

Pas forcément car il s'agit là d'une série d'anthologie. Ce qui signifie que chaque saison de Why Women Kill sera indépendante l'une de l'autre. Ce qui peut amener certains spectateurs à lâcher en cours de route. Cependant, rien qu'à son synopsis, on reconnaît bien le style de Marc Cherry.

Les femmes trompées se vengent

En effet, il sera encore question de femmes au bord de la crise de nerds, et de meurtres. Mais cette fois, à plusieurs époques différentes. D'abord en 1963, avec Beth Ann Stanton qui vient d'emménager dans un nouveau quartier avec son mari Rob. Totalement soumise à ce dernier (typique de cette période américaine), elle va néanmoins apprendre qu'il la trompe. Son "monde merveilleux" s'écroule alors et les conséquences seront terribles...

Puis il y a Simone Grove, en 1984, vivant dans le milieu mondain et qui découvre que son mari la trompe avec un homme. Et enfin Taylor Harding en 2019, dans une relation libre avec son mari Eli Cohen. Pour elle aussi les choses basculent lorsqu'elle décide d'héberger Jade, la maîtresse de son mari. C'est donc trois couples très différents qui sont mis en avant dans Why Women Kill mais liés par la thématique de l'infidélité. Le tout abordé avec un ton de comédie noire comme en a le secret Marc Cherry.

Enfin, côté casting, la série regroupe du beau monde avec dans le rôle des femmes Lucy Liu, Ginnifer Goodwin et Kirby Howell-Baptiste, ainsi que Alexandra Daddario dans le rôle de Jade. Et pour les maris on retrouve Sam Jaeger, Jack Davenport et Reid Scott.

Why Women Kill est à suivre à partir du 26 mars sur M6 à 21h05. Découvrez la bande-annonce en une de l'article.