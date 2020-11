Wonder Girl : une nouvelle série DC en préparation

L'Arrowverse va accueillir une petite nouvelle dans ses rangs ! L'univers étendu comptera sur Wonder Girl, une autre version de Wonder Woman avec un profil plutôt inédit. La représentation choisie n'a pas encore fait son apparition dans les comics mais ça ne l'empêche pas d'avoir sa série.

La première héroïne latine de l'Arrowverse

The CW cherche comment renouveler son Arrowverse et vient de se trouver une nouvelle héroïne à introduire après le départ de Supergirl. Deadline rapporte que Wonder Girl est en train d'obtenir sa propre série avec l'habituel Greg Berlanti à la production et Dailyn Rodriguez (Ugly Betty) au poste de showrunneuse. Comme souvent dans les comics, le personnage dispose de plusieurs incarnations. Le public en connaît deux : Donna Troy et Cassandra Sandsmark. Mais, attention, il ne sera question d'aucune des deux pour le show. La super-héroïne prendra l'apparence de Yara Flor et si vous ne savez pas qui elle est, on tient à vous rassurer en disant que c'est normal. DC Comics a annoncé son existence il y a un petit moment mais elle n'a pas encore officiellement fait ses débuts en version papier. Pourtant, elle est en train de décrocher son ticket pour l'Arrowverse.

Pour vous situer le personnage, il sera présenté dans les comics comme une nouvelle Wonder Woman mais avec des origines différentes de celles de l'Amazone que l'on a vu au cinéma. Yara Flor sera la première héroïne latine de l'Arrowverse. Venue du Brésil, elle est la fille d'un Dieu Brésilien et d'une Amazone. La série racontera ses débuts et comment elle découvre qu'elle dispose de pouvoirs puissants. Quand ça sera fait, elle décidera de les mettre au service du Bien. Les comics n'ayant pas commencé leur publication, on ne sait pas exactement quel sera le scénario mais le dépaysement est assuré avec ce folklore sud-américain.

Wonder Girl a tout à prouver

The CW croit assez fort en ce personnage pour lui confier une série à part entière alors qu'on ne sait même pas s'il va rencontrer l'approbation du public en version papier. À l'inverse de Stargirl qui n'est pas inclue dans l'Arrowverse, Wonder Girl le sera immédiatement, avec donc un futur rôle à jouer dans cet ensemble connecté et les crossovers événementiels. Preuve que la chaîne place des espoirs en elle ! En lançant cette Wonder Girl sur le papier puis rapidement ensuite sur nos écrans, elle sera plus vite installée et le public pourra mieux la connaître. La chaîne et DC avancent sans certitudes, tout sera à prouver. Dans l'ordre des choses, nous aurons les comics d'abord puis la série, à une date encore indéterminée. Tout dépendra de quand le tournage pourra commencer en fonction des conditions sanitaires. Mais une arrivée en seconde partie de l'année 2021 n'est pas irréaliste.

Dans l'intention, DC rejoint ce que fait son concurrent avec la série Ms. Marvel qui est rattachée à la puissante Captain Marvel. Le parallèle va plus loin puisque dans les deux cas, une jeune héroïne avec des origines spécifiques (entendez par-là : autres que simplement américaines) sera introduite. La Kamala Khan de la série Marvel sera originaire de Palestine et de confession musulmane. Les univers étendus des super-héros sont suivis par un public large et les gens qui sont aux commandes tentent d'instaurer une diversité dans leurs rangs pour montrer l'exemple. Que ce soit en ayant un équilibre entre hommes et femmes, ou en présentant des personnages avec des profils variés dans l'orientation sexuelle, dans les origines, dans le parcours de vie... Peu avant cette annonce sur Wonder Girl, nous avions appris que l'Arrowverse voulait faire de la place pour un autre héros noir avec la série Painkiller qui découle de Black Lightning.