Wonder Woman : une série spin-off animée pourrait voir le jour - CinéSéries

Comme Aquaman, Wonder Woman va certainement voir son univers subir quelques extensions avec des projets parallèles aux films principaux. Patty Jenkins révèle qu'une série animée serait susceptible de voir le jour, probablement pour une diffusion sur HBO Max.

Un spin-off sur les Amazones en animé

En fin d'année dernière, Patty Jenkins, la réalisatrice de Wonder Woman, évoquait un spin-off qui se concentrerait sur le monde des Amazones. Une partie de l'univers de Wonder Woman qui a été vue dans le premier film. Il y a plusieurs semaines, elle reparlait de ce projet qui serait toujours prévu. Lors d'un passage chez Empire pour la promotion de Wonder Woman 1984, elle révèle qu'une série animée sur ces personnages serait en discussions. Mais elle ne prendrait pas la place de l'autre spin-off, qui serait toujours un long-métrage. La réalisatrice est donc en train d'indiquer que plusieurs choses se développent à côté de la série de films principaux et que le peuple des Amazones serait le meilleur moyen de raconter des histoires inédites. Qui dit série, dit que la plateforme HBO Max devrait être l'endroit où cette création sera diffusée. Ce qui rejoint ce qui se fait avec Aquaman ! En plus du spin-off La Tranchée conçu pour le cinéma (un film d'horreur tiré d'une séquence marquante du premier épisode ndlr), une mini-série animée produite par James Wan se prépare.

Une série avec Wonder Woman ?

Pour le spin-off sous la forme d'un film, la présence de Gal Gadot est loin d'être assurée. Le projet servirait à patienter entre l'épisode 2 et 3, sans non plus Patty Jenkins derrière la caméra. L'histoire, dont on ne connaît pas les éléments, laissera la place aux femmes de Themyscira, peut-être en remontant dans le temps ou en racontant ce qu'il se passe quand Diana quitte les siennes. Dans le cas d'une série, il serait plus simple de faire revenir Wonder Woman dans un projet plus secondaire - on peut imaginer Gal Gadot prêter sa voix au personnage, par exemple. Mais, là aussi, on ne sait pas le moins du monde ce que le scénario pourrait raconter et comment il opérerait en complètement des films.

Les Amazones auront aussi leur importance dans Wonder Woman 1984, avec des séquences qui se dérouleront loin du monde des hommes. Sortie prévue le 30 septembre 2020 sur les écrans français.