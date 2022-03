Wonderman : Fabrice Luchini rejoint le casting de la série Netflix sur Bernard Tapie

Laurent Lafitte va prêter ses traits à Bernard Tapie dans une série Netflix sur l’homme d’affaires, intitulée "Wonderman". Et la plateforme de streaming vient d’annoncer l’arrivée au casting de plusieurs acteurs, dont Fabrice Luchini.

Laurent Lafitte jouera Bernard Tapie dans Wonderman

Toujours à la recherche de nouvelles histoires à raconter, Netflix a décidé de développer une mini-série sur Bernard Tapie. Celle-ci s'intitule Wonderman. Un titre qui fait référence à la marque de piles Wonder, que l’homme d’affaires avait rachetée et relancée dans les années 80. Selon le communiqué officiel du géant du streaming sur le show, l’intrigue retracera "le destin romanesque d’un personnage hors du commun". Elle abordera donc "ses réussites et ses échecs".

Bernard Tapie © Kicker/Liedel/IMAGO/ABACAPRESS.COM

Précisons que si elle racontera la vie de Bernard Tapie dans les grandes lignes, Wonderman devrait toutefois prendre des libertés avec les faits réels puisqu'il s'agira d'une adaptation libre. Ce sont Tristan Séguéla et Olivier Demangel qui ont créé la série. Cette dernière aura une prestigieuse tête d’affiche, puisque pour rappel, c’est Laurent Lafitte qui y interprètera l'homme d'affaires. Et Netflix a récemment annoncé plusieurs autres noms prestigieux qui figureront au casting du show.

Fabrice Luchini et d’autres annoncés au casting

Aux côtés de Laurent Lafitte, on pourra entre autres voir Fabrice Luchini dans Wonderman. L’acteur rejoint ainsi la distribution de la série avec Patrick d’Assumçao et Sarah Suco, alors qu’Ophelia Kolb ou encore Hakim Jemili seront aussi de la partie. On ne sait pas encore qui tous ces acteurs interpréteront. En revanche, on connaît le rôle qu’endossera Joséphine Japy, qui a aussi rejoint la production. L’actrice sera Dominique Tapie, la femme du protagoniste.

Olivia (Joséphine Japy) - Mon inconnue ©Mars Films

Bernard Tapie, décédé en octobre 2021, n’était pas favorable au lancement d’une série sur sa vie. On peut donc imaginer que sa famille pourrait aussi y être opposée. On verra comment celle-ci accueillera le show Netflix lorsqu’il sortira.

Wonderman sera composée de sept épisodes, qui dureront chacun environ 45 minutes. Netflix n’a pas encore indiqué la date de sortie de la série. Mais la plateforme de streaming a annoncé que son tournage, qui prendra place entre Paris et le sud de la France, a débuté ce lundi 7 mars. On peut donc espérer la découvrir d’ici la fin de l’année, ou au plus tard en 2023.