Wonderman : Laurent Lafitte sera Bernard Tapie dans cette série Netflix

Décidemment, les séries françaises ont le vent en poupe en ce moment sur Netflix. En effet, face au succès de Lupin, la plateforme cherche à développer plus abondamment les productions françaises. Ainsi, Tristan Séguéla (Docteur ?) et Olivier Demangel (Baron Noir) ont une proposition inédite pour la plateforme. Il s’agit d’une série centrée sur l’homme d’affaires Bernard Tapie. Intitulée Wonderman, la série verra le comédien Laurent Lafitte entrer dans la peau de l’homme politique. Le synopsis officiel révèle que :

"De chanteur à businessman, de ministre à prisonnier, Bernard Tapie a tout connu. À travers ses réussites comme ses échecs, Wonderman retrace le destin romanesque d’une personnalité publique hors du commun."

Tristan Séguéla retrouvera donc une nouvelle fois Laurent Lafitte presque 10 ans après le film 16 ans ou presque. Aidé par Olivier Demangel, les deux cinéastes sont eux-mêmes à l’origine du projet. La série se composera de 6 épisodes de 45 minutes, diffusés sur Netflix à partir de mars 2022.

Ce projet étonnant est né il y a presque dix ans, sur le tournage de 16 ans ou presque justement. C’est en tout cas ce qu’a révélé Tristan Séguéla au micro de Première :

La série est née dans la loge de ce film que je tournais avec Laurent. On se disait tous les deux qu'il ressemblait incroyablement à Bernard Tapie. On s'est fait la réflexion à peu près au même moment. Je lui ai dit à ce moment-là que je voulais travailler sur un projet de fiction consacré au mythe, Bernard Tapie. Et il se trouve que lui aussi, c'était un truc qu'il rêvait de faire ! Alors on s'est tapé dans la main. On a gardé en tête cette envie de retravailler ensemble. Entre temps, avec Olivier Demangel et Bruno Nahon, on a travaillé sur un autre projet et c'est là où l'on a parlé concrètement de faire une série autour de Bernard Tapie. C'était il y a 9 ans...