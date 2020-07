World Beyond : une nouvelle bande-annonce pour le spin-off de The Walking Dead

Amazon Prime Video vient de mettre en ligne une nouvelle bande-annonce de sa future série "World Beyond", dérivée de "The Walking Dead". Elle arrivera le 5 octobre prochain sur la plateforme de streaming.

World Beyond c'est quoi ?

World Beyond est la deuxième série spin-off de The Walking Dead après Fear the Walking Dead. Alors que cette dernière était un prequel de la série originale, l’histoire de World Beyond sera cette fois centrée sur la première génération de survivants ayant vu le jour et grandi après le déclenchement de l’apocalypse, survenu dix ans auparavant. Alors qu’ils sont protégés du monde extérieur par les murs derrière lesquels ils vivent, quatre d’entre eux vont décider de s’aventurer à l’extérieur pour aller sauver le père d’un des leurs, risquant ainsi leur propre vie.

World Beyond a été créée par Scott M. Gimple, l’un des co-créateurs de la série originale, et Matthew Negrete. Les principaux protagonistes de la série seront joués par Aliyah Royale, Alexa Mansour, Annet Mahendru, Nicolas Cantu, Hal Cumpston, Nico Tortorella et Julia Ormond. On pourra aussi y voir Joe Holt, Natalie Gold, Alberto Calderone ou encore Scott Adsit.

Les premières images de World Beyond annoncent une série dans la lignée de The Walking Dead

La bande-annonce de World Beyond ne laisse aucun doute sur l’univers dans lequel la série se déroule, puisqu’on y retrouve les éléments The Walking Dead. Le personnage d’Iris, incarné par Aliyah Royale, essaie d’abord de convaincre celui de sa sœur, Hope, jouée par Alexa Mansour, de sortir de l’enceinte qui les protègent pour aller sauver leur père. On les voit ensuite se lancer dans le monde extérieur avec deux autres enfants. Ils vont alors traverser le pays pour retrouver et sauver l’homme qu’ils sont parti chercher. En sortant de leur environnement protégé, ils vont devoir affronter de nombreuses menaces. Comme le montre la deuxième partie de la bande-annonce, les quatre amis vont devoir se débarrasser des nombreux zombies qu’ils croiseront pendant leur périple.

World Beyond convaincra-t-elle malgré une intrigue classique ?

Si ces images n’annoncent rien de nouveau pour World Beyond par rapport à The Walking Dead ou Fear the Walking Dead, on peut penser que les fans de l’univers devraient y trouver leur compte. Même si la série ne propose rien de révolutionnaire par rapport à ses deux sœurs, on devrait y retrouver la même atmosphère angoissante et tendue, et sympathiser avec les principaux personnages dans leur quête pour sauver l’un des leurs. Elle proposera aussi un nouvel angle par rapport aux deux autres séries de l’univers, puisqu’elle sera centrée sur des enfants. On verra si les fans accrochent à l’idée. En attendant, ils pourront découvrir le final de la dixième saison de la série phare de l'univers, qui sortira un jour avant World Beyond, soit le 4 octobre prochain. Vous pouvez en découvrir un extrait ici.