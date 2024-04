X-Files : Gillian Anderson n’était pas assez sexy pour les patrons de la Fox

Six ans après la diffusion du dernier épisode de "X-Files", Chris Carter est revenu sur le développement de la série. Il a notamment fait des confidences sur le casting de Gillian Anderson.

X-Files, une série cultissime

X-Files est l’une des séries les plus cultes. Diffusé de 1993 à 2018, le show s’intéresse à deux agents du FBI chargés d’enquêter sur des affaires ayant souvent un rapport avec le paranormal. L'intrigue a marqué une génération de spectateurs. X-Files a aussi propulsé ses deux interprètes principaux sur le devant de la scène. Grâce à leurs rôles de Fox Mulder et Dana Scully, David Duchovny et Gillian Anderson ont acquis une renommée internationale. Pourtant, Chris Carter, le créateur, a dû batailler pour que cette dernière soit choisie comme l’une des deux têtes d’affiche de la série.

Chris Carter a dû batailler pour Gillian Anderson

Le créateur de X-Files est récemment revenu sur le développement de la série lors d’un entretien avec Inverse. Il a notamment fait une confidence sur le casting de Gillian Anderson. Il a ainsi révélé qu’à l’origine, les décideurs de la Fox (la chaîne d'origine de la série), ne voulaient pas de l’actrice américaine pour incarner Dana Scully. D'après lui, cette dernière ne renvoyait pas une image sexy :

Même si Gillian est très belle, elle ne correspondait pas à leur idée de quelqu’un de sexy. D’abord, parce qu’ils ne comprenaient pas ce que je voulais faire avec la série. Et c’était une inconnue, ce qui n’aide jamais.

Chris Carter se rappelle ainsi de décideurs lui demandant « où est le sex-appeal ? » lorsqu’il leur a proposé Gillian Anderson pour le rôle de Scully. Mais le créateur d'X-Files était sûr de son choix. Il a donc insisté et a fini par obtenir ce qu’il voulait. Et il a aussi dû se montrer persuasif pour que David Duchovny, l'interprète de Mulder, qui était lui aussi un inconnu avant la diffusion de la série.

Le reboot se prépare

Après la fin de sa neuvième saison, X-Files était revenue pour deux nouveaux chapitres, diffusés de 2016 à 2018. Chris Carter était toujours impliqué dans ces épisodes. En revanche, le créateur de la série a choisi de laisser cette période de sa vie derrière lui. C’est donc sans lui que se fera le reboot. Car la Fox a décidé de lancer une nouvelle version de la série.

C’est Ryan Coogler qui sera derrière le reboot d'X-Files. Interrogé sur ce projet, Chris Carter s’est dit « impatient » de découvrir le résultat. Mais il a avoué que le réalisateur à qui l’on doit notamment Creed a choisi « un job difficile ». Selon lui, son successeur devra affronter tous les problèmes auxquels il avait dû faire face. Il assure toutefois que Ryan Coogler a « de bonnes idées » pour ces nouveaux épisodes.

On ne sait pas encore quand le reboot de X-Files sera diffusé.