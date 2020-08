Xavier Dupont de Ligonnès : M6 dévoile la date de diffusion de la série

La mini-série "Un homme ordinaire" librement adaptée de l'affaire Xavier-Dupont de Ligonnès entamera très prochainement sa diffusion sur M6. Découvrez tous les premières informations sur ce programme qui devrait passionner les téléspectateurs.

Xavier Dupont de Ligonnès continue d'intriguer la France

En avril 2011, l'épouse et les quatre enfants de Xavier Dupont de Ligonnès sont retrouvés morts, enterrés sous la terrasse de leur maison à Nantes. Le père, seul rescapé de la tuerie et principal suspect de ce quintuple meurtre, a disparu, comme volatilisé. Depuis plus de neuf ans, il est la personne la plus recherchée de France, et les théories vont bon train concernant sa destinée : s'est-il suicidé après le meurtre des siens ou se cache-t-il depuis des années à l'abri des regards ? Dernièrement, l'affaire est revenue sur le devant de la scène grâce à un épisode de la série Netflix Les Enquêtes extraordinaires (où plusieurs témoins ont déclaré l'avoir vu à Chicago), et surtout grâce à l'enquête impressionnante du magazine Society, qui a mis en lumière de nombreux détails inédits de l'affaire. C'est dans ce contexte qu'M6 a décidé de lancer sa propre série librement adaptée de ce meurtre sordide : Un homme ordinaire.

La série d'M6 a une date de diffusion

Comme il vaut mieux battre le fer tant qu'il est chaud, il semble qu'M6 profite de ce regain soudain d'attention autour de l'affaire XDDL pour débuter la diffusion de sa série. En effet, le premier épisode de 52 minutes (sur 4) sera diffusé le mardi 15 septembre prochain à 21h05. Comme indiqué auparavant, la série est librement adapté de l'affaire Ligonnès, ainsi les faits divergeront quelque peu de l'histoire vraie, à commencer par le rôle principal tenu par Arnaud Ducret qui ne s'appellera pas Xavier Dupont de Ligonnès mais Christophe de Salin. Ce dernier croisera la route d'une hackeuse (Emilie Dequenne), déterminée à retrouver le père de famille :

En avril 2011, la famille de Salin est retrouvée assassinée, enterrée sous la terrasse de la maison familiale. La mère, les quatre enfants et les deux labradors. Seul le père manque. Il s’est volatilisé. Cet homme c’est Christophe de Salin, il devient alors le principal suspect de cette tuerie. Introuvable, il bénéficie de la présomption d’innocence, même si tout semble l’accuser. C’est à travers l’enquête d’une hackeuse qui apporta un grand nombre de réponses à la police que nous allons rentrer dans les arcanes de cette affaire librement inspirée d’un fait divers qui secoua la France. Cette histoire s’attache à comprendre comment un homme, bien sous tous rapports, bon père de famille au-dessus de tout soupçon, aurait été pris dans un engrenage infernal, au point de n’entrevoir qu’une solution : l’élimination de tous les siens.

Toutes les réponses seront données dès le 15 septembre.