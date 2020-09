Your Honor : un trailer intense pour la mini-série avec Bryan Cranston

Bryan Cranston sera bientôt de retour dans une production dramatique avec "Your Honor". Et la mini-série Showtime se dévoile à travers un trailer tendu. Ses premiers épisodes arriveront en décembre sur la chaîne américaine.

Bryan Cranston face à la pègre dans Your Honor

L’intrigue de Your Honor est centrée sur Michael Desatio, un juge respecté de la Nouvelle-Orléans à l’apogée de sa carrière. Bientôt, il voit sa vie basculer quand son fils Adam renverse et tue un jeune homme avant de commettre un délit de fuite. Or, le jeune homme en question s’avère être le fils de Jimmy Baxter, à la tête d’une des familles les plus hautes placées de la pègre locale. Commence alors un dangereux jeu de mensonges, de tromperies et de choix impossibles…

Bryan Cranston tient le rôle titre de Your Honor, puisqu’il y joue Michael Desatio, tandis que son fils est incarné par Hunter Doohan. Michael Stuhlbarg y prête ses traits à Tommy, le membre de la pègre et père du jeune homme renversé par Adam. La distribution de la série compte aussi Carmen Ejogo, Hope Davis, Sofia Black D’Elia, Isiah Whitlock Jr. ou encore Tony Curran.

Your Honor est la nouvelle création de Peter Moffat, un habitué des thrillers judiciaires qui a notamment imaginé Criminal Justice, la série britannique qui a inspiré The Night Of, et aura bientôt droit à une nouvelle version en français.

Un accident aux multiples conséquences

La tension monte crescendo dans la bande-annonce de Your Honor, servie par une musique angoissante. Ces premières images montrent d’abord Adam Desatio qui, après avoir renversé le fils de Jimmy Baxter, avoue son crime à son père. Michael demande alors à son fils de ne parler à personne de ce qu’il a fait, lui assurant qu’il peut le protéger si l’accident ne vient jamais à être médiatisé. Mais le juge déchante vite lorsqu’il apprend l’identité de la victime, et comprend qu’il va devoir aller très loin pour pouvoir garder son fils en sécurité face à la colère vengeresse de la pègre.

Michael demande alors de l’aide à un homme qui charge quelqu’un de disposer de la voiture ayant causé l’accident, et de brouiller les pistes pour donner l’illusion d’un assassinat. Et le juge se tourne même vers ce qui semble être une famille concurrente des Baxter pour provoquer une guerre de la pègre dans la ville. Michael semble prêt à ne reculer devant rien pour détourner l’attention de son fils et le maintenir en sécurité, et la bande-annonce tease les conséquences que ses choix vont entraîner.

A quoi peut-on s’attendre avec Your Honor ?

Your Honor devrait nous plonger dans le monde des rivalités entre différentes familles de la pègre et comment ces derniers peuvent essayer de saisir n’importe quelle opportunité pour se débarrasser de la concurrence. Il sera intéressant de suivre cet affrontement à travers le personnage de Michael, un outsider, et surtout comment ce dernier essaiera de maintenir son fils à l’écart.

Les premières images s’annoncent en tout cas très prometteuses, et la maîtrise du thriller affichée par Peter Moffat dans ses précédentes séries nous donne encore plus de raisons d’être optimistes. On peut espérer avoir droit à une intrigue prenante et très bien ficelée, avec de multiples rebondissements.

Le retour de Bryan Cranston en tête d’affiche une série dramatique, sept ans après la fin de Breaking Bad, sera aussi attendu. Beaucoup devrait avoir hâte de le voir dans le rôle d’un juge forcé de faire face à la pègre. Et là encore, d’après les premières images dévoilées, Cranston semble avoir signé une nouvelle grosse performance dans la peau de Michael Desatio. Les seconds rôles sont aussi l’un des attraits de la série, puisqu’on pourra y voir des acteurs à la réputation solide, Michael Stuhlbarg en tête. Son duel avec Cranston s’annonce passionnant.

Your Honor sera composée de 10 épisodes d’environ une heure.