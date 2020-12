Zoey et son incroyable playlist : une date et un teaser pour la saison 2

Véritable série feel good qui aura aidé à supporter 2020, "Zoey et son incroyable playlist" dévoile sa saison 2 avec un teaser. Une date de diffusion aux Etats-Unis est également annoncée : le 5 janvier sur NBC.

Zoey et son incroyable playlist, la série qui fait du bien

Zoey et son incroyable playlist aura été un des rares bons moments de 2020. En effet, au milieu de la pandémie actuelle de Covid-19, qui a provoqué le report de films et séries, la comédie musicale proposée par NBC aura fait du bien. La première saison a été diffusée en début d'année aux Etats-Unis, tandis qu'on a pu la découvrir à partir du mois de mai, en France, sur Warner TV.

Dans la série, on suit Zoey, une jeune femme assez asociale qui travaille comme codeuse dans une petite entreprise. Un jour, alors qu'elle passe une IRM, un tremblement de terre a lieu. Malgré cet événement, tout semble aller pour le mieux. Un petit changement néanmoins pour Zoey, désormais, elle entend les sentiments des gens. Et comme si cela ne suffisait pas, c'est par des numéros musicaux et en chantant des chansons célèbres que les gens autour d'elle s'expriment.

Zoey et son incroyable playlist ©NBC

Comme nous disait Jane Levy, l'interprète de Zoey, à l'occasion de la diffusion de la saison 1, Zoey et son incroyable playlist est "la série parfait en ce moment". Un programme réjouissant, plein de bons sentiments mais qui ne tombe pas dans une naïveté lourdingue. La série est drôle, attachante, et aborde plusieurs thématiques. Car s'il y a une part de comédie romantique, avec notamment le meilleur ami de Zoey qui ne peut cacher ses sentiments, il y a également un aspect dramatique plus touchant, comme la relation de Zoey avec son père tétraplégique.

La saison 2 se dévoile

Puisque la première saison a été un succès pour NBC, c'est sans surprise que la chaîne a commandé une saison 2. On pouvait craindre qu'avec la situation sanitaire aux Etats-Unis celle-ci puisse finalement passer à la trappe, ou au moins être décalée de plusieurs mois. Mais il n'en sera rien. La chaîne a dévoilé un teaser annonçant le retour de Zoey et son incroyable playlist le 5 janvier.

Dans cette vidéo promotionnelle, on voit que les choses n'ont pas trop changé pour Zoey, qui entend toujours les pensées des gens en chanson avec des numéros toujours aussi réjouissants. Cependant, du côté de sa vie personnelle les choses se compliquent. Max, son meilleur ami, et Simon, son collègue pour qui elle craque depuis un moment, souhaitent tous les deux la conquérir. On nous promet alors un numéro en duo sous fond de Are You Gonna Be My Girl, chantée initialement par le groupe Jet. Un moment immortalisé par Tv Line avec une photo publiée en exclusivité.

Zoey et son incroyable playlist ©NBC

Heureusement Zoey pourra compter sur sa voisine et amie Mo pour l'aider (ou pas) à choisir entre "le mec génial ou le mec encore plus génial". Et pour nous derrière nos écrans, cela promet une saison 2 de Zoey et son incroyable playlist toujours aussi délicieuse. Espérons maintenant que celle-ci ne tardera pas trop à arriver sur Warner TV.