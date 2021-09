8 Rue de l'Humanité : une bande-annonce pour la comédie de Dany Boon sur le confinement

La nouvelle comédie de Dany Boon, "8 Rue de l'Humanité", inspirée du confinement, sera à découvrir le 20 octobre sur Netflix. Le film se dévoile avec une première bande-annonce délirante.

Dany Boon chez Netflix

Lorsqu'il est derrière la caméra, Dany Boon cartonne toujours au box-office français. À part pour son première film, La Maison du bonheur (plus d'un million d'entrées en France), ses films ont constamment dépassé les 4 millions d'entrées. Et on se souvient évidemment que plus de 20 millions de spectateurs sont allés voir Bienvenue chez les Ch'tis en 2008. Mais avec 8 Rue de l'Humanité, sa septième réalisation, trois ans après La Ch'tite Famille, le succès ne pourra pas se faire dans les salles. Le film est en effet prévu sur Netflix. La plateforme a fait un gros coup en attirant Dany Boon pour cette nouvelle comédie inspirée de la pandémie de coronavirus et du confinement.

Une comédie sur le confinement

Comme on peut le voir dans la bande-annonce dévoilée par Netflix (en une d'article), 8 Rue de l'Humanité se déroule en pleine période de confinement dans un immeuble parisien. On retrouve d'abord Dany Boon aux côtés de Laurence Arné (déjà présente dans La Ch'tite Famille et co-scénariste de ce nouveau film). Ils jouent dans le film un couple qui vit avec leur fille, forcément inquiète à cause du Covid-19. Et ce n'est pas son père qui va la rassurer. Dany Boon s'offre là un rôle dans la lignée de Supercondriaque avec des répliques délirante comme le "c'est le Covid" lâché devant la porte d'entrée.

8 rue de l'Humanité ©Netflix

D'autres familles de l'immeuble vont se croiser et apprendre à se connaître. Confinement oblige, les voisins se rendent plus facilement compte de la présence des uns et des autres, pour le meilleur et pour le pire. Comme avec la chanteuse Agathe, interprétée par Alison Wheeler. Sont également présents au casting François Damiens, Yvan Attal, Tom Leeb ou encore Liliane Rovère. De quoi promettre une comédie décalée comme Dany Boon en a le secret.

8 Rue de l'Humanité sera à découvrir sur Netflix le 20 octobre.