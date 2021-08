After 3 et 4 bientôt disponibles en France sur Prime Video

Après avoir diffusé pour le marché français "After 2", Amazon Prime Video fera de même pour "After 3" et "After 4". Le service de streaming a fait une annonce officielle mais sans préciser de date de sortie pour le moment.

Prime Video continue avec After

La saga After a eu droit à une diffusion un peu particulière jusqu'à présent. C'est d'abord au cinéma que le public français a pu découvrir After : Chapitre 1, adapté du roman d'Anna Todd. Chez nous, plus d'un million de spectateurs se sont déplacés dans les salles pour voir le début de romance compliquée entre Tessa et le ténébreux Hardin. Avec près de 70 millions de dollars au box-office mondial, une suite a été commandée. Mais pour After : Chapitre 2, c'est sur les écrans domestiques que les fans de la saga ont vu Hardin recoller les morceaux avec Tessa et dévoiler son passé trouble.

After 2 ©Voltage Pictures

En effet, ce second film a eu droit à une sortie dans les salles dans certains pays. Pour la France, c'est Prime Video qui a mis en ligne le film le 22 décembre 2020. Une acquisition qui semble avoir payé pour le service de streaming puisqu'il est annoncé que les prochains films seront également sur la plateforme pour le marché français (et le Royaume-Uni). Dans un communiqué de presse, Amazon a annoncé que After 3 et After 4, les deux prochains chapitres de la franchise, seront disponibles exclusivement pour les membres Prime Video.

Dernièrement, on vous annonçait qu'une suite et un préquel étaient en préparation. Rien n'est précisé pour le moment pour la diffusion de ces deux projets.

Quand sortira After 3 ?

Aucune date de sortie n'est annoncée pour le moment. After 3 devrait néanmoins probablement arriver d'ici la fin d'année. On y retrouvera Tessa, prête à emménager à Seattle pour son job de rêves. Seulement Hardin, toujours imprévisible et jaloux n'aide pas à maintenir leur relation. Les choses n'iront pas en s'arrangeant avec la venue du père de Tessa et des révélations choquantes sur la famille d’Hardin.

En attendant la sortie du film, (re)découvrez ici la bande-annonce.