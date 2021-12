After 4 : un premier teaser chaud pour la suite des aventures de Tessa et Hardin

"After 4" se dévoile avec un premier court teaser dévoilé par Amazon Prime Video. On retrouve Tessa et Hardin qui se posent encore beaucoup de questions sur leur couple... Sortie prévue en 2022.

After 4 : on prend les mêmes et on recommence (encore)

La saga After n'est pas l'œuvre la plus populaire. Mais son succès reste notable et suffisant pour que les films se suivent (et se ressemblent ?). Pour ceux qui seraient passé à côté des trois premiers films, on y suit la romance chaotique entre Tessa et Hardin, interprétés respectivement par Josephine Langford et Hero Fiennes Tiffin. Tous les deux tombent amoureux lorsqu'ils sont à l'université. Mais à chaque fois de nouvelles épreuves viennent bouleverser leur couple. Généralement, à cause des choix et du caractère toxique d'Hardin.

After 3 ©Constantin Film Verleih GmbH

Le problème, c'est qu'à force on a vite fait le tour et les films ont jusqu'à présent eu du mal à se renouveler. Si le second opus avait la bonne idée d'amener un nouveau personnage interprété par Dylan Sprouse, mais trop peu présent, After 3 quant à lui a sombré en n'ayant pas grand chose à raconter (voir notre critique). Pour autant, un quatrième opus, After 4, arrivera bientôt sur nos écrans. Et on espère que cette fois l'histoire d'amour viendra un peu plus nous titiller, autrement qu'avec des scènes de sexe gentiment érotiques.

Amazon dévoile le premier teaser

Celles-ci seront évidemment encore bien là dans After 4. Pour ce qui est du scénario, le premier teaser (voir en une d'article) dévoilé par Amazon Prime Video ne nous en dit rien. On entend simplement Tessa parler de sa romance avec Hardin et ses espoirs que tout s'arrange. Mais la jeune fille semble finalement à bout. Alors qu'Hardin lui dit qu'ils peuvent survivre à ces épreuves, Tessa rétorque ne pas vouloir survivre, mais vivre. On n'est pas dans du Shakespeare, mais on comprend le message.

Le duo va-t-il enfin se séparer ou Hardin trouvera-t-il un moyen d'améliorer son caractère et de mettre de côté son passé ? On le saura en 2022. La date exacte n'a pas été précisé par Amazon Prime Video.