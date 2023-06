Agent Stone : un trailer tendu pour le film d'espionnage Netflix avec Gal Gadot

Voir aussi

Les Dents, pipi et au lit : cette situation "surréaliste" qui a inspiré le film avec Arnaud Ducret

Dans "Les Dents, pipi et au lit !", Arnaud Ducret incarne un célibataire dragueur et fêtard qui voit Louise Bourgoin et ses deux enfants débarquer dans son appartement parisien. Un personnage qui partage quelques points communs avec le réalisateur Emmanuel Gillibert.