Apple annonce un documentaire événement sur Billie Eilish

Apple a produit un documentaire sur l’une des chanteuses les plus en vue du moment, intitulé "Billie Eilish : The World’s A Little Blurry". La marque vient d’en dévoiler un court teaser pour annoncer sa date de sortie. Il arrivera en février 2021 sur Apple TV+.

Après Taylor Swift, Billie Eilish au centre d’un documentaire

À seulement 18 ans, Billie Eilish est déjà un phénomène de la musique. L’année dernière, elle avait marqué les esprits avec la sortie de son premier album, When We All Fall Asleep, Where Do We Go ?. Celui-ci lui avait valu de très nombreux prix, dont celui de meilleure nouvelle artiste, d’album de l’année, de chanson de l’année et de meilleur album pop vocal lors de la prestigieuse cérémonie des Grammy Awards en janvier dernier. Pour rappel, Billie Eilish s’est aussi vue confier un job culte, puisque c’est elle qui a signé le thème original du prochain James Bond, Mourir peut attendre, prévu dans les salles pour le 11 novembre prochain (si le film n’est pas de nouveau repoussé).

Et à l’instar des fans de Taylor Swift, qui ont récemment eu droit à Miss Americana, sorti le 31 janvier sur Netflix et qui a bénéficié d’une bonne réception, ceux de la jeune chanteuse pourront découvrir dans quelques mois Billie Eilish : The World’s A Little Blurry. On ne sait pas encore quel angle le documentaire a adopté, et donc si on y verra plus d’images inédites de son enfance, des coulisses de ses concerts ou de ses enregistrements…

Un spécialiste du documentaire à la manœuvre sur Billie Eilish : The World’s A Little Blurry

C’est R.J. Cutler qui a réalisé Billie Eilish : The World’s A Little Blurry. Le cinéaste n’en était pas à son coup d’essai puisque c’est un habitué du format documentaire. Il est notamment connu pour avoir mis en boîte The War Room, centré sur l’organisation de la campagne présidentielle de Bill Clinton de 1992, The September Issue, qui suivait la préparation de l’édition fashion d’automne 2007 du magazine Vogue par Anna Wintour, ou encore Belushi, sur la vie de l’acteur américain John Belushi.

Cutler a également déjà collaboré avec la marque à la pomme, puisqu’il a coproduit Lettre à…, une série documentaire disponible sur Apple TV+ depuis cette année. Celui-ci propose une approche originale de la biographie de stars américaines comme Spike Lee ou Oprah Winfrey puisque celles-ci y lisent des lettres écrites par des fans qui leur décrivent comment leur travail a changé leur vie.

Un premier court teaser pour Billie Eilish : The World’s A Little Blurry

Pour annoncer la date de sortie de Billie Eilish : The World’s A Little Blurry, Apple en a dévoilé un premier teaser, aux dominantes vertes et noires, deux des couleurs caractéristiques de la chanteuse. Outre la date de février 2021, le seul extrait du documentaire que l’on peut y voir est une courte vidéo de la chanteuse lorsqu’elle était enfant, assise devant un piano.

Apple a également annoncé qu’en plus d’être disponible sur le service de streaming de la marque, Billie Eilish: The World’s A Little Blurry sortirait aussi dans les salles. Mais si la marque n’a pas donné plus de précisions sur le sujet, on peut supposer que le documentaire ne pourra être vu au cinéma que dans quelques salles aux États-Unis , comme cela a déjà été le cas pour d’autres programmes produits par la marque et sortis sur Apple TV+.