Après Birds of Prey un film sur Black Canary est en préparation

Introduite dans "Birds of Prey" aux côtés d'Harley Quinn, Dinah Lance, alias Black Canary, va avoir droit à son propre film. C'est à nouveau l'actrice Jurnee Smollett-Bell qui se chargera de l'interpréter dans ce long-métrage prévu sur HBO Max.

Birds of Prey, le film d'Harley Quinn, mais pas que

Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn est sorti dans les salles françaises le 5 février 2020. L'occasion pour Harley Quinn (toujours portée par Margot Robbie) d'avoir son propre film. En effet, suite à sa rupture avec le Joker, elle décide de se prendre en main et de gagner son indépendance. Problème, sans la protection du prince du crime, beaucoup de personnes souhaitent se venger d'elle. Et elle va se retrouver malgré elle au milieu d'une affaire impliquant le terrible Black Mask, la jeune voleuse Cassandra Cain, la détective Renee Montoya, la tueuse Huntress, et la chanteuse du night-club de Black Mask, Dinah Lance. Ces filles vont alors s'associer à Harley pour faire tomber leur ennemi commun.

Birds of Prey ©Warner

Réalisé par Cathy Yan, le film a été plutôt bien accueilli. Par la presse, d'une part (voir notre critique), et par le public, d'autre part, avec un score au box-office mondial supérieur à 200 millions de dollars, pour un budget estimé entre 80 et 100 millions de dollars. Pas un carton mais un succès suffisant pour motiver Warner à continuer d'exploiter certains personnages. Ainsi, on a pu retrouver Harley Quinn dans un rôle secondaire du très bon The Suicide Squad (voir notre critique). Et on apprend désormais que Black Canary aura prochainement droit à son aventure solo.

Black Canary sur HBO Max

Pour rappel, Black Canary a eu plusieurs incarnations au sein de l'univers DC Comics. La première étant Dinah Drake Lance, et la seconde sa fille Dinah Laurel Lance. C'est bien cette dernière qui apparaît dans Birds of Prey, interprétée par Jurnee Smollett-Bell. Deadline nous informe que la comédienne va reprendre son rôle pour un film prévu pour HBO Max. Pas de sortie en salle donc. Warner cherchant de plus en plus à promouvoir sa plateforme de streaming.

Le film Black Canary sera écrit par Misha Green, créatrice de la série HBO Lovecraft Country, justement avec Jumee Smollett-Bell. Aucune précision pour l'instant sur l'histoire de ce "spin-off" de Birds of Prey. On ne sait pas non plus si Harley Quinn, Huntress ou Montoya seront de la partie.