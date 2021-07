Army of the Dead 2 : Netflix annonce la suite du film de Zack Snyder !

Devenu un véritable carton en quelques semaines, "Army of the Dead" ouvrait la porte à une suite dans ses dernières secondes. Netflix et Zack Snyder veulent refaire équipe puisqu'un nouveau film est en train d'être développé.

Army of the Dead : l'un des 10 plus gros succès de Netflix

Libéré de l'univers étendu DC, Zack Snyder s'est offert une bouffée d'air frais sur Netflix avec Army of the Dead. Sa deuxième incursion dans le film de zombies a été l'un des temps forts de la première partie de l'année 2021. Le film raconte comment une équipe de mercenaires menée par Dave Bautista s'infiltre dans Las Vegas envahi de morts-vivants pour extraire du coffre-fort d'un casino des millions de dollars. La mission tourne évidemment mal et les personnages découvrent que les zombies sont organisés comme une meute. Army of the Dead n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour entrer dans le top 10 des films originaux les plus populaires de la plateforme. Quatre semaines après sa mise en ligne, il cumulait 75 millions de vues (une vue est prise en compte au bout de deux minutes de visionnage).

Ce qu'il faut aussi préciser, c'est que le long-métrage sert de base pour un univers étendu. Le préquel Army of Thieves arrive avant la fin de l'année et la série animée Army of the Dead: Lost Vegas va raconter le précédent passage de Scott à Las Vegas teasé dans le générique du film. Qu'en est-il d'une possible suite ? Il faut noter que la fin d'Army of the Dead a été pensée pour ouvrir la voie à un prolongement. Si vous n'avez pas vu le film, ce qui suit va contenir des spoilers.

Une suite en développement

The Hollywood Reporter dévoile que Zack Snyder est en train de développer Army of the Dead 2 avec son co-scénariste Shay Hatten. Il sera également de retour derrière la caméra mais on ne sait pas encore de quoi le scénario va parler.

Pour rappel, à la fin du premier volet, tous les membres de l'équipe sont morts hormis Kate et Vanderohe. Ce dernier avait d'ailleurs pu s'en tirer avec de l'argent. Mais lors d'un vol, il découvrait qu'il était également infecté. Une bien mauvaise nouvelle, alors que son avion devait se poser à Mexico. Tout le monde a donc compris que le personnage incarné par Omari Hardwick va être à l'origine d'une catastrophe. Deviendra-t-il à son tour un Alpha ? Cette hypothèse fait sens. Ce que l'on peut avancer sans se tromper, c'est qu'une toute nouvelle galerie de héros sera présentée. On leur souhaite de mieux s'en tirer que la précédente.

Vanderohe (Omari Hardwick) - Army of the Dead ©Netflix

Zack Snyder s'occupera de cette suite une fois qu'il en aura terminé avec Rebel Moon. Un ambitieux titre de science-fiction dans la veine de Star Wars, pour Netflix, qui a été annoncé récemment. Le metteur en scène a d'ailleurs signé un deal d'exclusivité de deux ans avec Netflix via sa société de production The Stone Quarry. Ceux qui attendaient son retour dans les salles vont devoir ronger leur frein. Il semble bien parti pour faire uniquement l'actualité sur le petit écran dans un futur proche. Encore une fois, la plateforme au logo rouge a su attirer un gros nom dans ses filets. On image que la liberté dont il peut jouir doit lui convenir totalement après les étouffantes collaborations avec Warner/DC.