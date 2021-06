Army of the Dead : Netflix publie une vidéo virale des meilleurs meurtres de Guzman

« Army of the Dead » continue de cartonner sur Netflix. La plateforme vient par ailleurs de publier une vidéo virale qui se concentre sur Mikey Guzman, incarné par Raul Castillo. La vidéo en question présente ce personnage en train d'assassiner des zombies.

Army of the Dead : gros succès pour Netflix

Sorti le 21 mai dernier, Army of the Dead est le dernier film en date de Zack Snyder. Plus de quinze ans après L'Armée des morts, son premier long-métrage, le cinéaste est donc de retour dans l'univers des zombies. Avec Army of the Dead, il raconte comment un groupe de mercenaires doit s’infiltrer dans Las Vegas pour récupérer une énorme somme d'argent. Seul bémol, la ville est dirigée par une horde de zombies assoiffés de sang. Côté casting, le cinéaste peut notamment compter sur la présence de Dave Bautista dans le rôle principal. À l'heure actuelle, le film s'est déjà hissé dans le top 10 des plus gros succès de Netflix.

Mikey Guzman vs les zombies

Mikey Guzman est l'un des mercenaires membre de l'équipe de Dave Bautista. Incarné par le comédien Raul Castillo, il est choisi pour ses capacités à tuer des zombies. En effet, le jeune homme hispanique gagne de l'argent en assassinant des zombies en direct sur Internet. Si Zack Snyder montre quelques extraits de ces vidéos fictives, il n'est pas rentré dans les détails, et ces petites madeleines ont globalement été coupées au montage. Mais Netflix vient de faire plaisir aux fans en publiant une vidéo de 5 minutes qui compile les meilleurs meurtres de Mikey Guzman.

Mikey Guzman (Raul Castillo) - Army of the Dead ©Netflix

L'occasion pour les spectateurs de découvrir comment Guzman passe son temps à tuer des zombies. Une vidéo décalée, assez gore et violente, qui pourrait avoir sa place dans une approche caricaturale du film de zombie - comme Bienvenue à Zombieland. Et voir le personnage dégommer du zombie est finalement assez divertissant. Petit plaisir coupable coupé au montage. Avec le recul, on pourrait avoir une série entière sur ce concept. En attendant de découvrir les autres projets prévus par Zack Snyder et Netflix autour de cet univers de zombies, on vous laisse avec cette vidéo :