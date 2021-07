Army of Thieves : découvrez la bande-annonce du préquel d'Army of the Dead

L'univers posé dans "Army of the Dead" va continuer de faire parler de lui avec plusieurs projets qui vont compléter le film de Zack Snyder. Découvrez le premier teaser de "Army of Thieves", le préquel de et avec Matthias Schweighöfer.

L'univers étendu Army of the Dead

En mai dernier, Army of the Dead arrivait dans le catalogue de Netflix. Le long-métrage de Zack Snyder est devenu l'un des dix films originaux les plus populaires de la plateforme. L'histoire suivait un groupe de mercenaires en mission à Las Vegas pour dérober un butin en train de dormir dans le coffre-fort d'un casino. Ils n'avaient que quelques heures pour réussir leur coup, avant que le gouvernement ne raye la ville de la carte pour endiguer une invasion de zombies. On a appris dernièrement que le film allait avoir une suite. Avant ça, il a été annoncé que deux projets étaient prévus pour enrichir l'univers. Une série en animation, Army of the Dead: Lost Vegas, va se dérouler au moment où la ville américaine tombe. Il y aura également le film Army of Thieves. Là aussi, il sera question d'un préquel mais les zombies ne seront pas les stars.

Army of Thieves ©Netflix

Une aventure à travers l'Europe

Matthias Schweighöfer revient en Dieter pour l'occasion et va voyager en Europe pour braquer des coffres-forts. Il ne sera pas qu'en tête d'affiche puisqu'il va également réaliser le film. Un premier teaser vient d'être dévoilé par Netflix. Il permet enfin de mieux voir comment le film va se positionner par rapport à Army of the Dead. Une cheffe de bande incarnée par Nathalie Emmanuel recrute Dieter. Elle lui explique que le monde est occupé par les événements de Las Vegas. Ils ont une fenêtre de tir pour braquer plusieurs coffres-forts et entrer dans légende. Les zombies auront une place minime dans Army of Thieves mais on sent qu'un effort a été fait pour créer un trait d'union et faire entrer le préquel dans la timeline du projet originel.

D'après ce que l'on voit dans ces images, Army of Thieves va être orienté action et expliquera pourquoi Dieter était la personne idéale pour faire le casse de Las Vegas. Brièvement visible dans la bande-annonce, le Français Jonathan Cohen va incarner le boss d'Interpol dans le film. La célèbre entité sera à la poursuite du groupe de braqueurs. Aucune date de sortie n'a été dévoilée mais on sait déjà qu'Army of Thieves arrivera sur nos écrans à l'automne prochain.