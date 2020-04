Artemis Fowl : on connaît la date de sortie sur Disney+

Les grands chamboulements effectués dans l'agenda de Disney auront fait une victime. "Artemis Fowl" n'est plus du tout prévu au cinéma mais sur Disney+. On sait désormais quand le film va arriver sur la plateforme. La bonne nouvelle est qu'il ne faudra pas attendre beaucoup plus par rapport à la date initiale.

L'arrêt de l'industrie du cinéma contraint les studios à revoir leurs plans pour cette année puis dans un avenir plus lointain. Disney a donc tout modifié, que ce soit pour les sorties des projets estampillés Marvel ou les autres. Nous savons maintenant à quoi s'attendre pour les mois à venir et on ne peut que regretter que l'Artemis Fowl de Kenneth Branagh soit privé d'une sortie sur le grand écran. En attendant que la situation se répète dans d'autres cas (Bob Iger a prévenu que ça allait être le cas), ce film n'existera que dans nos salons. L'adaptation de l'oeuvre d'Eoin Colfer n'a pas été traitée avec beaucoup d'entrain lors de sa promotion post-coronavirus. Comme si la firme de Mickey ne croyait pas en son potentiel et avait peur de s'exposer à une grosse déconvenue financière au box-office. Avec une diffusion sur Disney+, cette problématique s'efface et ce sera l'occasion de créer l'événement avec un film construit pour le cinéma. Dans la recherche de programmes originaux, la démarche arrange grandement la plateforme qui pourra transformer une sorte d'échec théorique en événement. La qualité d'Artemis Fowl ne sera en rien changée qu'on le voit au cinéma ou chez nous mais il pourra sûrement moins souffrir d'une mauvaise publicité en rapport avec une carrière décevante dans les salles. Les plateformes étant avant tout motivées par le nombre d'abonnés, la notion de réussite est différente. Artemis Fowl arrive bientôt sur Disney+ À l'aide d'une nouvelle affiche, Disney+ vient d'annoncer la date de diffusion d'Artemis Fowl. Prévu fin mai avant la crise, il arrivera quelques jours plus tard, soit le 12 juin : Dans Artemis Fowl, le jeune Ferdia Shaw campera le héros éponyme, descendant d'une famille de criminels. Avec juste douze années au compteur, il peut déjà déballer toute son intelligence. Ce petit prodige va se lancer dans un combat contre le Peuple des Fées, qu'il soupçonne d'avoir un lien avec la disparition de son père. Artemis ne sera pas seul dans cette historie et croisera des personnages spéciaux, que ce soit pour l'aider ou l'affronter. Le film affiche quelques beaux noms au générique, comme Colin Farrell, Lara McDonnell, Judi Dench ou Josh Gad. Plus qu'à attendre juin pour décider si ce traitement par Disney était justifié.