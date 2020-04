Avengers Endgame, Infinity War, Les Derniers Jedi sur Disney+ : quand seront-ils disponibles ?

Disney+ : découvrez le planning des sorties d'Avengers Infinity War, Avengers Endgame, Star Wars Les Derniers Jedi et bien d'autres. On vous prévient : il va falloir beaucoup de patience.

Depuis le 7 avril dernier, les fans français de Disney sont ravis. Et pour cause. La plateforme de streaming Disney+ est enfin disponible dans l'Hexagone avec un catalogue déjà bien garni. Bien sûr tous les dessins-animés classiques de la marque aux oreilles de Mickey sont disponibles, tout comme un large choix de films Pixar, Marvel et Star Wars. Cependant, si vous souhaitez rattraper les films les plus récents, vous aurez remarqué que beaucoup manquent à l'appel à commencer par les gros succès que sont Avengers Infinity War et Avengers Endgame.

Alors qu'ils sont déjà disponibles sur Disney+ aux États-Unis, les fans français vont devoir patienter encore quelques temps avant de pouvoir découvrir ou re découvrir l'affrontement entre les super-héros et Thanos. Et il y a d'autres films dans ce cas. Pourquoi ? À cause de notre chère chronologie des médias, qui imposent depuis 2018 un délai de 36 mois à compter de la date d'exploitation en salles pour une diffusion sur les plateformes de streaming.

Alors plutôt que de vous triturer les méninges à vous demander quand est-ce que vous pourrez enfin découvrir les succès les plus récents sur Disney+, vous pouvez jeter un oeil à notre calendrier des futures sorties. Vous l'aurez compris, il faudra s'armer de patience. De beaucoup de patience.

Quand pourrons-nous découvrir ces films sur Disney+ ?

Films Marvel

Les Gardiens de la Galaxie vol.2 : fin du mois d'avril 2020

Thor : Ragnarok : fin octobre 2020

Black Panther : mi-février 2021

Avengers : Infinity War : fin avril 2021

Ant-Man et la guêpe : mi-juillet 2021

Captain Marvel : début mars 2022

Avengers : Endgame : fin avril 2022

X-Men : Dark Phoenix : fin juin 2022

Films Star Wars

Star Wars : les Derniers Jedi : mi-décembre 2020

Solo : A Star Wars Story : fin mai 2021

Star Wars : L'Ascension de Skywalker : mi-décembre 2022

Films Pixar

Cars 3 : mi-juin 2020

Coco : fin novembre 2020

Les Indestructibles 2 : mi-juin 2021

Toy Story 4 : mi-juin 2022

En Avant : début mars 2023

Films et dessins-animés Disney