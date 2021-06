Awake sur Netflix : c’est quoi ce film de science-fiction avec Gina Rodriguez ?

L’humanité est privée de sommeil à la suite d’une coupure d’électricité générale dans "Awake" sur Netflix. Alors que le chaos s’installe et que bon nombre d’individus ne sont plus maîtres de leurs perceptions, Gina Rodriguez fait tout pour protéger ses enfants dans ce thriller anxiogène.

Awake : le monde entier privé de sommeil

Après How It Ends, Love and Monsters ou encore Bird Box, Netflix propose un nouveau programme post-apocalyptique avec Awake. Le long-métrage est centré sur Jill. Cette ancienne toxicomane employée dans la sécurité tente de joindre les deux bouts pour ses enfants, Matilda (Ariana Greenblatt) et Noah (Lucius Hoyos).

Alors qu’elle vient de les retrouver après une nuit de travail, l’héroïne incarnée par Gina Rodriguez (Jane the Virgin, Annihilation) perd le contrôle de sa voiture à cause d’une panne d’électricité générale qui manque de coûter la vie à sa fille. À la suite de cette coupure brutale, les humains deviennent incapables de dormir. Jill se rend compte que Matilda est une exception.

Pour la protéger d’individus dont les perceptions sont de plus en plus biaisées et marquées par des hallucinations, elle parvient à prendre la route tandis que le chaos s’installe. Débute un périple au cours duquel s’enchaînent les rencontres dangereuses. Frappée par l’épuisement, Jill veille difficilement sur ses enfants.

Awake ©Netflix

Jennifer Jason Leigh, Shamier Anderson, Frances Fisher, Barry Pepper et Finn Jones complètent le casting d’Awake. Réalisé par Mark Raso (Kodachrome), le long-métrage montre les risques de l’éreintement, poussés à l’extrême, et l’importance de bien faire ses nuits de huit heures. Une question revient tout au long du film : comment sauver l’humanité si les privations empêchent d'agir et de penser ?

Attention aux cauchemars et aux insomnies !

Awake rappelle par ailleurs que le sommeil est un thème qui peut inspirer de belles frayeurs au cinéma. Également disponible sur Netflix, Ne t’endors pas de Mike Flanagan (The Haunting of Hill House) plonge les spectateurs dans les cauchemars qui prennent vie d’un petit garçon.

Révélé par Les Griffes de la nuit de Wes Craven, le boogeyman Freddy Krueger est une autre raison qui donne envie au public de rester éveillé. La jeune Jennifer Connelly est quant à elle témoin d’un meurtre pendant une crise de somnambulisme dans Phenomena de Dario Argento.

À l’inverse, d’autres films laissent plutôt entendre qu’il ne vaut mieux pas négliger son temps de repos. Christian Bale déraille sévèrement à force de ne pas dormir dans The Machinist. C'est également le cas de Jeff Daniels dans Insomnies. Dans Insomnia de Christopher Nolan, remake d’un polar éponyme norvégien avec Stellan Skarsgård, Al Pacino va jusqu’à commettre une terrible erreur à cause de la fatigue en pistant un tueur en série interprété par Robin Williams.

La perte de sang-froid, la confusion et le désespoir viennent cette fois-ci heurter Gina Rodriguez. L'héroïne qu'elle incarne reste néanmoins debout, poussée par son instinct maternel. Une thématique qui inscrit Awake dans la lignée de Birdbox, l’un des plus gros succès de Netflix.

Awake est disponible sur Netflix le 9 juin.