Britney Spears : Netflix prépare un documentaire sur la chanteuse

Britney Spears est certainement l'une des artistes les plus populaires au monde. Les nombreux scandales autour d'elle de ces dernières années ont donné lieu à un documentaire intitulé "Framing Britney Spears". Toutefois, Netflix tient également à produire un film sur la star.

It's Britney, bitch

La carrière de Britney Spears a commencé très jeune, lorsqu'elle était encore l'enfant star qui animait la célèbre émission du Mickey Mouse Club. En effet, aux côtés de futures stars telles que Justin Timberlake et Christina Aguilera, la blondinette crevait déjà l'écran. Toutefois, c'est à partir de 1998 que sa vie prend un tournant puisqu'elle se lance dans la musique et sort le single Baby, One More Time. Un clip et un morceau qui deviendront à jamais représentatifs des années 90.

Britney Spears

En outre, l'album éponyme (son premier, à seulement 18 ans) se vendra à 23 millions d'exemplaires, ce qui le classera numéro 1 des ventes en 1999. Parmi les nombreux titres de ce célèbre opus, on retiendra Baby, One More Time bien sûr, mais aussi You Drive Me Crazy, Oops, I did it again et Born to Make you Happy. Les années suivantes seront également prolifiques pour la chanteuse, qui fera même une parenthèse cinéma en jouant le premier rôle dans le film Crossroads.

Toutefois, en parallèle, la vie publique de la star est faite de polémiques et controverses en tout genre. En effet, sa vie privée est ultra-médiatisée. Sa dépression, ses déboires judiciaires pour la garde de ses enfants (suite à son mariage avec Kevin Federline) et sa mise sous tutelle sont également sous le feu des projecteurs.

Un nouveau documentaire sur la chanteuse

Le 5 février 2021, le New York Times réalise un documentaire intitulé Framing Britney Spears, qui revient sur l'ascension de la star puis le début de sa chute à partir de 2007. Disponible sur Hulu, le film a un vibrant écho auprès du public américain puisqu'il appuie sur l'emprise malsaine que peut avoir le père de la chanteuse sur elle. En effet, le placement sous tutelle de la star sera vivement dénoncé par ses fans. Par ailleurs, le hashtag #FreeBritney est désormais récurrent sur les réseaux sociaux, depuis la mise en ligne du documentaire.

Involontairement, Britney Spears est revenue au centre des médias ces dernières semaines. Par conséquent, la popularité du documentaire (et le débat qu'il a soulevé) a peut-être donné des idées à Netflix qui souhaite également produire un film sur la chanteuse pop. Il sera réalisé par Erin Lee Car qui avait notamment dirigé pour la plateforme le documentaire Une dose de scandale. Cette dernière précise toutefois que l'idée de ce prochain documentaire était prévue bien avant la sortie de Framing Britney Spears.

Si on ne sait pas encore quel angle Netflix prendra pour aborder la vie de la chanteuse, on constate néanmoins que ce n'est pas la première fois qu'Hulu et Netflix se disputent un sujet. En effet, on se souvient que les deux plateformes avaient sorti un documentaire sur le scandale du Fyre Festival, un événement musical tenu au Bahamas qui s'est révélé être un véritable fiasco. Il s'agissait en réalité d'un festival frauduleux, et relayé bien maladroitement par plusieurs stars et influenceurs. Une arnaque sur laquelle Ryan Reynolds est d'ailleurs revenu récemment, non sans une certaine auto-dérision dont lui seul a le secret.

Aucune date de diffusion n'est annoncée pour le documentaire Netflix.