Bronx : Netflix dévoile la bande-annonce musclée du nouveau Olivier Marchal

L'ancien policier Olivier Marchal, désormais reconverti en réalisateur, opère dans un cinéma français très musclé. Il récidive sur Netflix, avec le film "Bronx". Un polar qui se déroule dans la cité phocéenne et que l'on attend le 30 octobre prochain. Découvrez la bande-annonce.

Bronx : encore un polar pour Olivier Marchal

On sait que quand le nom d'Olivier Marchal sort, ce n'est pas pour parler d'un cinéma qui va faire rigoler. Le metteur en scène met son expérience passée au sein de la police au profit de son nouveau métier. C'est avec 36 quai des Orfèvres qu'il a vraiment explosé et, depuis, on le voit empiler les films dans le même univers. Bronx ne dérogera pas à la règle. L'intrigue se déroule dans les quartiers nords de Marseille, endroit réputé pour avoir un taux élevé de criminalité. Quand le clan Bastiani est derrière une tuerie qui fait des dégâts, un flic de la brigade antigang et le chef de groupe de BRB vont devoir coopérer pour enquêter. Les deux hommes ne s'aiment pas mais la situation va totalement déraper quand l'un des témoins les plus importants se fait tuer durant sa garde à vue. Les policiers vont se retrouver au milieu d'une guerre des gangs et ils vont devoir faire des choix qui risquent de les faire flancher de l'autre côté de la loi... Pour ne rien arranger, l'inspection générale va enquêter sur eux et le nouveau chef de la police arrive avec ses propres méthodes.

Une bande-annonce qui fait parler la poudre

Olivier Marchal convoque un casting de têtes connues, avec Lannick Gautry, Stanislas Merhar, Kaaris, Jean Reno, David Belle, Gérard Lanvin et une Claudia Cardinale que l'on attendait pas vraiment dans cet univers. Produit par Gaumont mais acheté par Netflix, le film ne sortira donc pas sur grand écran et file sur la plateforme américaine. La mise en ligne prévue le 30 octobre prochain approche et c'est le moment de découvrir la première bande-annonce. Sans grande surprise, le film a l'air de contenir tout ce qu'on attend : des scènes d'action, des armes à feu, des personnages qui se mettent tous des bâtons dans les roues... Rien de très original, en somme, mais Bronx peut être un film d'action assez efficace. Faut-il en attendre plus ? Ce n'est vivement pas conseillé.

Dans un genre similaire, nous sommes également attentifs au cas de BAC Nord, le polar de Cédric Jimenez qui se déroule aussi à Marseille et dont le casting vend du rêve (Adèle Exarchopoulos, François Civil, Gilles Lellouche, Karim Leklou). Pour lui, le rendez-vous est fixé le 23 décembre dans les salles françaises.