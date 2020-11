Canal+ : le cinéma français se réunit pour une pub géniale

Canal+ vient de dévoiler un nouveau film publicitaire de deux minutes intitulé « C’est quoi les codes ? » mettant en scène quelques uns des grands noms du cinéma français. Le thème ? Une situation cocasse qu’un grand nombre d’utilisateurs de plateformes de streaming connaisse, ou tout du moins ont déjà expérimenté…

Canal+ : la pub qui rappelle le quotidien

Le film publicitaire démarre par deux amis, ici Kad Merad et Jonathan Cohen, qui se retrouvent pour regarder un match de football. Jusqu’ici tout va bien, mais un léger hic va empêcher les deux hommes de profiter pleinement de cette soirée sport : Kad Merad n’a plus ses codes pour se connecter à son compte MyCanal. Enfin ses codes… Les codes d’une amie. Mais en fait les codes d’amis d’amis d'amis, etc. Une situation qui rappelle le quotidien de grand nombre d’utilisateurs des plateformes de streaming : la technique dite de « l’incruste » qui consiste à squatter le compte de ses amis ou de sa famille pour ne pas payer d’abonnement.

© CANAL+

Tout le meilleur du cinéma français réuni

Canal+ n’a pas lésiné sur les moyens pour son film publicitaire. La chaîne a en effet réunit Kad Merad, Jonathan Cohen, Marina Foïs, Doria Tillier, Mathieu Kassovitz, Jamel Debbouze et Isabelle Adjani. De quoi offrir une publicité de qualité mais également rappeler à quel point le cinéma français et le groupe Canal sont liés depuis de nombreuses années. Les acteurs présents sont aussi des clins d’oeil évidents aux nombreuses créations Canal qui ont vu le jour ces dernières années sur la plateforme (Jonathan Cohen et Doria Tillier dans La Flamme, Kad Merad dans Baron Noir, Mathieu Kassovitz dans Le Bureau des Légendes, etc.). Notons également la référence au mythique Kamoulox de Kad et Olivier qui fut diffusé il y a quelques années sur Canal+.

La nouvelle publicité de Canal mise évidemment sur le comique de situation et on doit avouer que c’est très réussi. En particulier avec cette scène de fin mettant en scène l’un des patrons de Canal+ qui, lui même, n’a pas de codes Canal+ et est obligé de demander à sa mère.

Objectif ? Plus d’abonnements

Le spot publicitaire n’est bien sûr pas là que pour mettre en valeur les talents d’acteurs de ses protagonistes. L’objectif est clair pour Canal+ : augmenter le nombre d’abonnements à sa plateforme MyCanal et éviter au maximum les comptes partagés à plusieurs. Et on retrouve clairement cet objectif dans la baseline à la fin du spot « Le plus simple pour partager ses codes Canal+, c’est d’en avoir ». Le but pour Canal+ est d'un autre côté de freiner sa perte d’abonnés, fortement impactée par l’essor de plus en plus notable de Netflix et des autres plateformes de streaming qui se sont multipliées ces dernières années. Le confinement aura peut être du bon pour le groupe Canal qui peut espérer voir les personnes à la recherche de nouveaux contenus à regarder, s'abonner à sa plateforme.