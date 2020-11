Cherry : découvrez les premières images du film avec Tom Holland

Inspiré d'une nouvelle autobiographique de Nico Walker, le prochain film d'Anthony et Joe Russo "Cherry" avec Tom Holland, prévu pour l'année 2021 sur Apple TV+, se dévoile avec de nouvelles images officielles via Vanity Fair.

Cherry qu'est-ce que c'est ?

Nouveau projet d'Anthony et Joe Russo, qui ont longtemps officié dans l'univers cinématographique de Marvel, notamment avec Avengers : Endgame, Cherry est le prochain film de Tom Holland. L'acteur britannique a déjà travaillé avec le duo de réalisateurs, dans Captain America : Civil War en 2016, Avengers : Infinity War en 2018 et sa suite en 2019 dans le rôle de l'homme-araignée. Cette fois-ci, l'ambiance est toute autre puisque le jeune acteur de 24 ans incarnera le personnage principal du nom de Nico Walker, aide-soignant tout juste revenu de la guerre d'Irak. Souffrant de syndromes post-traumatiques liés à ce qu'il a vécu lors de son engagement militaire, il va commencer à consommer des drogues pour oublier. Cependant, il va devoir trouver de l'argent afin de pouvoir payer ce qui lui permet d'oublier. C'est la raison qui le poussera à braquer des banques.

Des premiers visuels sombres

Vanity Fair a dévoilé des photos exclusives du film qui montrent à quel point le personnage semble seul contre tous. Les premières images que l'on a du film représentent souvent le personnage de Nico seul. Même si sur certaines d'entre elles, il est accompagné d'Emily, interprétée par Ciara Bravo.

Sur une des photos, la coupe de cheveux est bien différente de la précédente ainsi que des suivantes. Cela prouve bien que le film prendra place durant une période plutôt longue. En effet, Joe Russo a confirmé cela en précisant que le film serait séparé en six chapitres bien distincts qui devraient s'étaler sur près de 15 ans. Une autre image montre le personnage en plein milieu de son service militaire, ce qui vient bien confirmer les dires d'un des deux réalisateurs.

Découvrez les images en cliquant sur la galerie ci-dessous :





Il n'est pas si absurde de voir la "sympathique araignée du quartier" s'aventurer vers des films bien plus profonds et sombres. En effet, l'un de ses derniers personnages en date dans le film The Devil All The Time d'Antonio Campos, dont vous pouvez retrouver la critique en cliquant ici, est le rôle le plus mature qu'il ait eu à jouer jusqu'à aujourd'hui. De plus, il y est tout à fait crédible et intéressant.

Ainsi, le découvrir dans l'un peau d'un addict aux opioïdes qui finance sa dépendance en braquant des banques n'est pas un fait si surprenant. C'est d'autant plus agréable de le voir dans un autre registre où peu pouvaient l'attendre.

Cette lente descente aux enfers du personnage se dévoilera sur Apple TV+ avec une sortie prévu pour le 12 mars 2021.