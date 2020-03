Chez moi : c'est quoi ce nouveau thriller psychologique de Netflix ?

Après "La Plateforme", "Chez moi" est le nouveau thriller psychologique espagnol de Netflix. Dispo le 25 mars 2020, on vous dit pourquoi il ne faut pas le rater.

Son nom pourrait presque sonner comme un slogan pour promouvoir le confinement que nous vivons actuellement en raison de la pandémie de coronavirus qui sévit depuis plusieurs semaines en Europe. Chez moi est le nouveau thriller psychologique espagnol made in Netflix qui vous plaira à coup sûr si vous êtes friands d'histoires sordides et de détraqués psychologiques.

Le pitch ?

Un publicitaire qui menait la vie parfaite est contraint de déménager de son superbe appartement de Barcelone après avoir été licencié. Ne trouvant pas de nouvelles opportunités de carrière, il va dangereusement se rapprocher des nouveaux habitants de son ancienne demeure pour tenter de se réapproprier sa vie.

Chez moi : une nouvelle réussite venue d'Espagne

Copyright : Netflix

On le sait depuis un petit moment déjà, les réalisateurs espagnols sont très doués pour les thrillers psychologiques. On vous avait d'ailleurs parlé d'un autre film disponible sur Netflix, The Invisible Guest, qui nous avait retourné le cerveau (on retrouve d'ailleurs l'acteur principal, Mario Casas, dans Chez moi) et on en a de nouveau la preuve avec ce nouveau long-métrage mis en scène par les frères Alex et David Pastor.

La tension monte crescendo dans le métrage, à mesure que le plan machiavélique du personnage principal campé par un parfait Javier Gutierrez se dessine. Le scénario malin, qui n'est pas sans nous rappeler celui du très bon Malveillance de Jaume Balaguero, tisse une toile angoissante pendant plus d'1h40 en ne laissant aucun répit aux spectateurs.

En plus de sa tension permanente, Chez moi donne aussi à réfléchir sur la pression exercée par la société sur les modèles établis de réussite sociale, en particulier sur les signes extérieurs de richesse, et sur leurs répercussions psychologiques.

Chez moi est disponible sur Netflix le 25 mars 2020, découvrez la bande-annonce ci-dessus.