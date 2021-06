Coda : Apple dévoile la bande-annonce du remake de La Famille Bélier

Le remake américain de "La Famille Bélier" se dévoile avec une bande-annonce. Prévu pour le 13 août sur AppleTV+, "Coda" mettra en scène Emilia Jones aux côtés d'interprètes sourds dont notamment Marlee Matlin.

Coda, le remake de La Famille Bélier

CODA est l'acronyme de Child of Deaf Adult(s) qualifiant donc un enfant entendant de parents sourds. C'est également le titre du film d'Apple qui suivra Ruby Rossi, une jeune lycéenne passionnée de musique mais qui doit faire avec ses parents et son frère sourds. Un handicap qui l'oblige à être omniprésente pour eux. Ce pitch, c'est également celui de La Famille Bélier. En effet, Coda est le remake américain. Le film français réalisé par Éric Lartigau avait révélé Louane Emera (César du Meilleur espoir féminin en 2015) et avait attiré plus de 7 millions de spectateurs dans les salles). On retrouvait également au casting Karin Viard, François Damiens et Éric Elmosnino.

Une version plus attentive à la surdité ?

Concernant Coda, le film américain a décidé d'offrir les rôles à des interprètes sourds. La Famille Bélier avait justement fait polémique au sein de la communauté sourde du fait que les acteurs sont "des entendants qui agitent leurs mains" (The Guardian). Coda corrige donc le tir avec Marlee Matlin dans le rôle de la mère, Troy Kotsur dans celui du père et Daniel Durant pour interpréter le frère. Ruby est quant à elle interprétée par Emilia Jones qui avait été remarquée dans Ghostland. Enfin, l'intrigue se déroulera cette fois à Gloucester dans le Massachusetts, et la famille de fermiers est remplacée par des pêcheurs.

Coda ©Apple TV+

Comme on peut le voir dans la bande-annonce (en une d'article), Sian Heder semble avoir voulu mettre davantage en avant la surdité en nous plaçant parfois du côté de la famille de Ruby. Vraisemblablement, la réalisatrice n'a pas peur des silences et les assumera dans les conversations en langage des signes. Quelque chose toujours délicat au cinéma mais qui est totalement justifié ici et devrait donc fonctionner.

Pour découvrir Coda il faudra se rendre sur Apple TV+ à partir du 13 août.