Connectés : un remake espagnol est en préparation avec des acteurs de la Casa de Papel

"Connectés", disponible depuis quelques semaines sur Amazon Prime Video, va avoir droit à un remake à la sauce espagnole avec des acteurs renommés, dont certains venus de "La Casa de Papel".

Connectés : comment voir le confinement du bon côté

Lors du premier confinement, beaucoup sont ceux qui se sont découverts de nouveaux hobbies, que ce soit du côté du sport ou des fourneaux. Puis les apéro vidéo nous ont (presque) donné l'impression que tout était comme avant et que trinquer contre l'objectif de l'appareil-photo de nos téléphones serait maintenant le summum de l’interaction sociale. D'autres, comme le réalisateur Romuald Boulanger, se sont même inspirés artistiquement de ce moment particulier.

Il lui suffit de participer à un de ces regroupements virtuels qui tourne au vinaigre pour qu'éclose dans son esprit l'idée du scénario de Connectés qui sera son prochain film. On y suit donc plusieurs personnages qui se retrouvent un samedi soir pour un apéritif virtuel en vidéo. Tout le monde se connecte, papote gentiment avant que l'un d'eux se fasse soudainement agresser en direct par un homme masqué sous les yeux ébahis de ses amis. De règlements de compte en tentatives de sauvetage désespérées en passant par d'intimes révélations, la soirée va prendre une tournure dramatique inattendue.



Connectés ©AMAZON STUDIOS

Une partie de la fine fleur de la scène comique française s'est donnée rendez-vous derrière les webcams. On retrouve en effet au casting Stéphane De Groodt, Nadia Farès, François-Xavier Demaison, Michaël Youn, Claudia Tagbo, Pascal Demolon, Vanessa Guide, Audrey Fleurot, Franck Dubosc, Nicolas Van Beveren et Dorothée Pousséo.

Connectés est disponible en streaming sur Amazon Prime Video depuis le jeudi 12 novembre. Le réalisateur a annoncé qu'un remake à la sauce Casa de Papel était en préparation.

Bas les masques !

Si le film est loin d'être parfait (voir la critique), il faut croire qu'il a connu assez de visionnages pour qu'Amazon Studios voit plus loin que ce seul Connectés. Romuald Boulanger avait déjà des idées de suite en tête il y a quelques semaines, mais c'est un tout autre projet qu'il vient d'annoncer à nos confrères de Première.

C'est en effet plus vers un remake espagnol qu'il devrait lui même mettre en scène que se dirige le réalisateur français. Le film s'appelera Conectados. Il confie également qu'une star du pays y tiendra un des premiers rôles et que les autres seront tenus par des "célébrités locales, notamment des gens de La Casa de Papel". Le tournage de ce projet qu'il juge "cool et excitant" commencera dans un mois et demi.

La Casa de Papel ©Netflix

Boulanger va encore plus loin en annonçant que c'est même plusieurs versions à l'étranger qui sont dans les tiroirs d'Amazon Studios. Il explique également que c'est la raison pour laquelle Connectés n'est disponible que sur l'offre Prime Video des pays francophones. Dès le départ, toutes les parties s'étaient mises d'accord sur le fait que, si succès il y avait, la question de remakes internationaux se poserait.

Il faut dire que le concept, au-delà de la qualité finale du long-métrage, est plutôt séduisant pour une société de production. Connectés a été effectivement tourné en 8 jours et demi, en plan fixe, avec la présence exigée de chaque acteur pour une seule et unique journée de tournage. De quoi monter un film de 1h30 pour un coût de production misérable tout en castant de vraies stars qui peuvent donner envie aux spectateurs de regarder juste sur leurs noms. Y a pas à dire, à l'heure où les services de streaming ont besoin d'encore et toujours plus de contenus, ce concept développé par Boulanger avec Connectés ressemble, pour Amazon Studios, à une mine d'or.