Coronavirus : En Avant le nouveau Pixar est déjà disponible en VOD aux USA

Alors qu'il était l'auteur d'un très bon démarrage en salles, le nouveau Pixar, "En Avant", a été stoppé net par le coronavirus. Mais il pourra peut-être se rattraper grâce à la VOD, puisqu'il sera disponible pour les Américains dès aujourd'hui.

Le coronavirus a contraint les studios à s’adapter et à revoir le calendrier des sorties de nombreux films. Alors que certains ont choisi de repousser la date de sortie de leurs longs-métrages, comme la Paramount pour Sans un bruit 2 ou Universal pour Fast and Furious 9, d’autres commencent à opter pour la mise en ligne de leurs films.

Ainsi, Disney a décidé de sortir le nouveau film d’animation de Pixar, En Avant, directement en VOD. La firme aux grandes oreilles a annoncé qu’il serait disponible au téléchargement à partir de ce soir aux États-Unis. Alors que les fans américains pourront ainsi le découvrir aujourd’hui, on ne sait pas encore si Disney a prévu de rendre bientôt le film disponible ailleurs dans le monde.

Quoi qu’il en soit, En Avant sera mis en ligne seulement deux semaines après sa sortie sur le territoire américain. Et il sera disponible sur Disney + dans deux semaines, le 3 avril. On peut donc supposer que les décideurs ont essayé de profiter du confinement pour pousser les parents à télécharger le film pour leurs enfants avant sa sortie sur la plateforme de streaming. Avant la fermeture des cinémas, le film avait été très bien reçu par le public.

En Avant : une histoire de frères à la recherche de leur père

L’histoire d’En Avant se déroule dans un univers imaginaire, et est centrée sur deux frères elfes, Ian et Barley. Après s’être vus légués un bâton de magicien par leur père décédé, les deux frères se lancent dans une quête à sa recherche, qui pourrait leur donner l’opportunité de passer une journée de plus avec lui.

Au cours de leur périple, ils vont se retrouver confrontés à de la magie, des cartes à déchiffrer, d’impossibles obstacles et des découvertes inimaginables. Et lorsque leur mère se rend compte de leur disparition, elle se lance à leur recherche, accompagnée d’une créature mi-lionne, mi-chauve-souris, mi-scorpion appelée Manticore.

En Avant est réalisé par Dan Scanlon, déjà derrière Monstres Academy. Le casting qui double les personnages dans la version originale a fière allure.

Ce sont Tom Holland et Chris Pratt qui prêtent leur voix aux deux frères. Les interprètes de Spider-Man et Star-Lord dans le MCU sont épaulés par Julia-Louis Dreyfus, qui double Laurel, leur mère, et d’Octavia Spencer, qui prête sa voix à la Manticore.

Reste donc à savoir si le film sera également bientôt disponible en France.