Day Shift : Snoop Dogg rejoint Jamie Foxx dans le film de vampires Netflix

Netflix aime les vampires. Après avoir diffusé la série française "Vampires", la plateforme met actuellement en chantier le film "Day Shift", avec Jamie Foxx en chasseur de vampires. L'acteur ne sera pas la seule star du casting, puisque le célèbre rappeur Snoop Dogg sera également de la partie.

Day Shift : dans la lignée de Blade ?

Jamie Foxx et Netflix s'apprécient décidément beaucoup. Day Shift sera en effet la quatrième collaboration entre l'acteur et la plateforme, après Project Power, They Cloned Tyrone et la sitcom Arrête Papa, tu me fais honte (qui a récemment intégré le catalogue).

Le film présente Jamie Foxx en chasseur de vampires la nuit, et père de famille lambda la journée. Pas facile tous les jours pour ce simple nettoyeur de piscine qui tient à cacher sa réelle identité de justicier nocturne. Sur le papier, Day Shift ressemble beaucoup à Blade, avec ce vigilante afro-américain que Wesley Snipes et (prochainement) Mahershala Ali incarnent. Le long-métrage sera réalisé par J.J. Perry, qui est un habitué des productions musclées puisqu'il fut le second assistant-réalisateur et le coordinateur de cascades de Fast & Furious 8, Bloodshot et les films de la saga John Wick.

Snoop Doggy Dogg au casting. Alors, qu'est-ce qu'on attend ?

Étant donné que Jamie Foxx co-produit le film, il a carte blanche pour ramener quelques connaissances. C'est ainsi que son ami Snoop Dogg fera également partie de la distribution de Day Shift. Pilier incontestable de la culture hip-hop, le rappeur a également joué dans de nombreux films et séries ces deux dernières décennies. Et malgré le fait qu'il ne soit pas le meilleur acteur au monde, sa présence dans un film de vampires reste toujours excitante. En effet, peu de personnalités publiques sont aussi cool et charismatiques que l'artiste.

On ne connaît pas encore le rôle de Snoop Dogg dans Day Shift, mais s'il venait à interpréter un mort-vivant suceur de sang, on espère qu'il fera une performance meilleure que celle offerte dans le film Bones. En effet, ce film, sorti en 2001 et réalisé par Ernest R. Dickerson voyait le rappeur en parrain ressuscité des morts, qui tentait de se venger de ses ennemis. Un long-métrage très moyen dans lequel Snoop livrait une performance lamentable.

Bones © New Line Cinema

La star n'a jamais caché son attirance pour le genre vampirique. Il déclarait ainsi en 2009 vouloir jouer dans True Blood, série qu'il adorait à l'époque. Il avait d'ailleurs un faible pour son héroïne Sookie Stackhouse, au point de composer des paroles plus qu'osées pour déclarer sa flamme au personnage dans son morceau Oh Sookie.

D'autres noms connus au casting de Day Shift

En plus de Snoop Dogg, Day Shift pourra également compter sur Dave Franco et Scott Adkins. L'un avait déjà travaillé avec Netflix sur 6 Underground. Quant à l'autre, il est mondialement connu pour ses nombreuses apparitions musclées dans des films d'action. On a ainsi pu le voir dans la saga Undisputed, Expendables 2 et La Légende d'Hercule.

En ce qui concerne le reste de la distribution, Day Shift comptera Meagan Good (Think Like a Man), Karla Souza (Murder), Eric Lange (Antebellum), Natasha Liu Bordizzo (The Society), Oliver Masucci (Dark), Steve Howey (Shameless), CS Lee (Dexter) et Zion Broadnax (Grey's Antaomy : Station 19).

Aucune date de diffusion n'est annoncée pour le moment.