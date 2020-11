Découvrez tous les films de Noël attendus sur Netflix sur novembre !

Le calendrier de l'Avent de Netflix a une particularité que les fans de films de Noël apprécient particulièrement : il commence très tôt ! On vous dévoile la liste des pépites à découvrir très bientôt.

Noël avec un peu d'avance

Netflix, avec la fête de Noël, souffre un peu du même syndrome qui touche nos boîtes aux lettres avec les catalogues de jouets : tous les ans, c'est plus tôt ! Le service de streaming a en effet déjà lancé les hostilités en octobre avec Holidate, la comédie romantique avec Emma Roberts. Elle y incarne Sloane, une célibataire qui s'associe avec Jackson (Luke Bracey), lui aussi dans la même situation amoureuse, pour s'accompagner durant les fêtes de fin d'années afin d'éviter les question gênantes de leurs familles.

On rit, on pleure, on chante, on coud le scénario de fil blanc, mais c'est de bonne guerre en ces temps de paix. Si Noël vous donne envie de vous enguirlander à vos écrans, Netflix vous a préparé du lourd.

L'avant de l'avent

Le service de streaming prend en effet les devants par rapport au 25 décembre avec une sélection de longs-métrages qui ont, en (é)toile de fond, la fête des cadeaux.

La célébration continue dès le 5 novembre, avec Un Noël tombé du ciel.

On y suit Erica Miller (Kat Graham), une assistante parlementaire envoyée sous les tropiques juste avant Noël pour fermer une base aérienne. Loin de la neige, loin du cœur ? Pas le moins du monde, puisqu'elle va s'enticher du capitaine Andrew Jantz (Alexander Ludwig). Elle est charmante, il est charmant. Elle est charmée et lui aussi. Cupidon s'invite sous le sapin mais leur histoire sera néanmoins bien plus compliquée qu'on ne pourrait le penser.

Ce sera ensuite le 13 novembre que nous aurons la possibilité de découvrir Jingle Jangle : un Noël enchanté.

L'histoire se passe dans le village féérique et enneigé de Cobbleton, où nous suivons les aventures de Jeronicus Jangle (Forest Whitaker), un fabricant de jouets merveilleux qui voit son ancien apprenti (Keegan-Michael Key) lui voler sa création la plus extraordinaire. Il va être aidé dans sa quête par sa petite fille dans cet univers chatoyant qui brille de mille ampoules.

6 jours plus tard, le 19 novembre, nous retrouverons une actrice qui ne manque jamais de se manifester à cette période de l'année : Vanessa Hudgens.

L'actrice américaine est un peu le porte-bonheur du film de Noël de Netflix. En 2018, nous avions pu la voir dans La Princesse de Chicago, dans lequel elle jouait deux rôles. L'année dernière, dans L'alchimie de Noël, c'est carrément un chevalier du XIVe siècle qui traversait le temps pour tomber amoureux d'elle. En 2020, on la retrouvera dans La Princesse de Chicago : dans la peau d'une reine, la suite du premier film sus-cité. Cette fois-ci, elle ne jouera pas deux sosies, mais trois ! Ce trio singulier est entouré de Nick Sagar, Alexa Adeosun, Suanne Braun, Lachlan Nieboer et Mark Fleischmann.

Le lendemain, le 20 novembre, Un Noël Extra se dévoilera pour les jeunes enfants.

Ce film d'animation en images de synthèse raconte l'histoire d'un Alien venu de l'espace qui va tenter de sauver l'esprit de Noël. D'une durée de 40 minutes, il s'annonce mignon et rigolo.

Du lourd sur le traineau



Netflix a gardé son casting le plus prestigieux pour le 25 novembre et la sortie du long-métrage Les Chroniques de Noël - deuxième partie.

Il s'agit tout simplement de la suite des Chroniques de Noël, sorti en 2018. On y retrouvera Kurt Russell dans le costume du généreux barbu habillé de rouge. Sa compagne la mère Noël sera incarnée par Goldie Hawn, qui partage également sa vie dans le privé.

Voilà donc le beau programme concocté par Netflix pour ce mois de novembre. En attendant celui de décembre qui devrait bientôt pointer le bout de ses flocons.